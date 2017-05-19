Оренбург, 19 мая, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Доход супруги главы региона составил 219 тыс. 671 рубль. Что же касается имущества, то у семейной пары, как и год назад, в долевой собственности значится квартира площадью 88,80 квадратных метров. Кроме того, у супруги в собственности два участка земли и жилой дом.

Kremlin.ru Юрий Берг

Состав имущества губернатора за год претерпел некоторые изменения. Теперь среди недвижимости нет квартиры площадью 55,3 квадратных метров. Зато, как и прежде, имеются жилой дом и участок земли.

Как и год назад, транспортных средств у супругов нет.

Отметим, за 2016 год Юрий Берг и его супруга стали богаче. В 2015-м их доходы были на уровне соответственно 2 млн 508 тыс. 335 рублей и 187 тыс. 247 рублей.