Ташкент, 19 мая, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Золото и золотые изделия на сумму более чем 3,5 миллиарда сумов (около миллиона долларов) изъяли у контрабандистов сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана в январе-апреле 2017 года. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель ГТК Узбекистана.

Золотое кольцо

За этот период сотрудники таможни, в общей сложности, выявили более 50 фактов ввоза на территорию Узбекистана золота и золотых изделий контрабандным путем.

«Всего органами таможни за указанный период изъято 25 килограммов золота на сумму около 3,5 миллиардов сумов, в то время как за аналогичный период 2016 года изъято золота на 1,8 миллиона долларов», — уточнил собеседник агентства.

Он сообщил, что контрабандисты пытаются скрыть золото в личных вещах, внутриполостным путем, замаскированным в предметах быта и продуктах питания.

«Популярными каналами переправки золотых изделий, по-прежнему, остаются аэропорт Ташкента, автомобильный и железнодорожный транспорт», — сообщил представитель ГТК.

Согласно законодательству Узбекистана, в страну можно без уплаты таможенных платежей ввозить до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов. При этом, ювелирные изделия должны фигурировать в таможенной декларации формы Т-6.