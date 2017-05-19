Каракас, 19 мая, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Газета уверяет читателей, что из конфиденциальных источников ее корреспондентам удалось получить «аудиофайл, содержащий речи высокопоставленных военных чиновников, демонстрирующих свою готовность совершить кровопролитие, если таким путем можно будет остановить восстание народа, поддерживающего оппозицию».

Emilia Garassino Флаг Венесуэлы

Как утверждает мадридский корреспондент издания Эмили Бласко, «решение о подготовке снайперов к возможному использованию их в борьбе против мирного населения» было принято еще 22 апреля нынешнего года на встрече высшего командного состава вооруженных сил Боливарийской Республики, в котором принимали участие как минимум четыре генерала от инфантерии, один — от Национальной Гвардии и один — от авиации.

По словам автора, «участвовавшие во встрече говорили о том, что снайперов надо тщательно подготовить психологически, чтобы они смело и не задумываясь вели огонь по гражданским лицам».

«Когда люди увидят, что участие в волнениях на улице чревато смертью, они останутся дома. Конституция запрещает использовать снайперов, но наступит время, когда президент отважится на решительные меры, введет военное положение и тогда подобные репрессивные меры ни у кого вопросов не вызовут», — цитирует Бласко одного из генералов.

По сведениям автора, «аудиозапись представлена депутатами Национальной Ассамблеи в Верховный Суд для возбуждения дела, проверки ее подлинности и привлечения к ответственности виновных в подготовке провокации против собственного народа».