Вашингтон, 19 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. «Два бывших руководителя израильской спецслужбы «Моссад» призвали действующих шефов разведки скрывать имеющиеся у них оперативные данные от США, — пишет корреспондент газеты Грегг Карлстрём. — Причина проста: дружеское отношение Трампа к Путину создает большую вероятность того, что секретные сведения утекут в Кремль, а оттуда попадут к командованию «Хезболлы» и Ирана, которые являются злейшими врагами Тель-Авива в ближневосточном регионе».

Эмблема «Моссад»

«Это была не утечка, а грубое нарушение, совершенное намеренно или, возможно по безалаберности, — цитирует журналист Дани Ятома, бывшего директора «Моссада» (1999 — 2001). — И за это мы должны наказать Америку непредставлением данных или представлять лишь часть их, слив которой не принесет Израилю ощутимого вреда».

Автор подчеркивает, что «Шабтай Шалвит, предшественник Ятома, был строже, назвав 45-го президента США «угрозой для разведывательных активов Израиля».