Киев, 19 мая, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, во время пребывания с визитом в Литве министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак посетил полигон «Пабраде» и принял участие в официальной церемонии окончания международных учений «Горящий меч 2017». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Stanislavovich Фрегат «Гетман Сагайдачный»

Отмечается, что в сегодняшних учениях принимали участие подразделения Сил специальных операций (ССО) из шести стран-членов НАТО, а также из Украины и Грузии. Полторак отметил, что американские инструкторы подготовили много украинских военнослужащих.

«За последний год мы не потеряли ни одного сантиметра нашей земли, уменьшилась численность боевых потерь и мы имеем определенные успехи в боевых вопросах», — сказал Полторак.

По его словам, для Украины очень важно иметь боеспособные Силы спецопераций.

«Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, нужно, чтобы украинские Силы спецопераций обладали боеспособностью», — подчеркнул Полторак.

Он отметил, что ССО «необходимо не только обучение такого характера, но и подготовка украинских бойцов на базах иностранных учебных центров».

Полторак также проинформировал, что принял решение об увеличении финансирования Сил специальных операций.

Кроме того, во время подведения итогов международных учений «Пылающий меч 2017» в Литве министр обороны Украины провел встречу с командующим командования ССО США генералом Раймондом Томасом и командующим Штаба ССО НАТО вице-адмиралом Коленом Килрейном.

Полторак поблагодарил американских коллег за поддержку украинских подразделений ССО.

«Наши Силы специальных операций еще очень молодые, они созданы лишь год назад, и нам требуется время и опыт. Мы заинтересованы в учении наших бойцов, у нас есть желание, и мы быстро учимся, уверен, что мы будем делать успехи», — сказал министр.

В свою очередь пресс-служба Командования Военно-Морских Сил Украины подтвердила информацию о поломке двигателя единственного фрегата ВМС «Гетман Сагайдачный». Ранее, данный корабль планировали отправить на плановый ремонт.

«19 мая некоторые средства массовой информации распространили сообщение о ненадлежащем исполнении государственного оборонного заказа по ремонту вооружения и военной техники, а именно ремонта одного из механизмов фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный». При этом, к сожалению, из некоторых публикаций следовало, что некачественные работы проведены предприятием, на котором именно в эти дни ремонтируется корабль. Ситуация с некачественным ремонтом механизма корабля касается правоотношений, которые не имеют отношения к нынешним работам технического обновления корабля. Командование ВМС ВС Украины совместно с органами прокуратуры принимает меры по возмещению ущерба, нанесенного действиями одного из предприятий Николаевской области. Точку здесь должен поставить суд», — пояснили в командовании ВМС.

В пресс-службе уточнили, что в рамках текущего ремонта на фрегате происходит замена бортовой арматуры, очистка и покраска корпуса корабля и т.д.

Сегодня, 19 мая, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины проинформировала, что Военная прокуратура Южного региона потребовала взыскать с предприятия-подрядчика, выполнявшего гарантийный ремонт флагмана ВМС Украины фрегата «Гетман Сагайдачный», штраф за ранее проведенный некачественный ремонт.

«Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа. Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тысяч гривен (25 тыс долл)», — сказано в сообщении.

Напомним, фрегат «Гетман Сагайдачный» является самым большим украинским военным кораблем. Он был включен в состав ВМС Украины в 1993 году. Ранее, в апреле 2017 года «Гетман Сагайдачный» и турецкие корабли провели учения в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 году ВМС Украины получили три новых бронекатера типа Гюрза-М проекта 58 155. В августе-сентябре 2017 года ожидается передача еще четырех подобных катеров. При этом в Николаеве достраивается боевой корабль класса «корвет». По информации командующего украинских ВМС вице-адмирала Игоря Воронченко, на Украине будут строиться и другие катера, в частности, ракетные, назначением которых будет уничтожение надводных сил противника на большом расстоянии.