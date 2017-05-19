Лима, 19 мая, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Россия и Перу обсуждают условия договора на поставку этой латиноамериканской стране российских танков Т-90С, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-90С

В ходе выставки вооружений и военной техники СИТДЕФ-2017, проходящей с 18 по 21 мая в Лиме, Анатолий Пунчук сообщил, что переговоры о закупке перуанской стороной российских танков снова активизировались.

Ранее в 2013 году российский основной боевой танк Т-90С проходил испытания в условиях Перу, по итогам которых получил положительные отзывы перуанских военных. Однако тогда перуанское руководство не считало закупку танков «приоритетным направлением».

Теперь приоритеты перуанских военных поменялись вместе с общей ситуацией, отметил Анатолий Пунчук.

Как сообщало ИА REGNUM, Т-90С на сегодняшний день является одним из самых востребованных танков на мировом рынке вооружения и военной техники. Относительно недорогой, имеющий мощное вооружение, эффективную систему управления огнем, надежную защиту и высокую маневренность, Т-90С способен в любое время суток и в различных природно-климатических условиях бороться с живой силой, танками и самоходными орудиями противника. Танк Т-90С является экспортным вариантом российского основного боевого танка Т-90.