Черкесск, 19 мая, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Летний оздоровительный сезон стартует в Карачаево-Черкесии прямо с началом школьных каникул — 1 июня. В этот день 100 детей из республики отправятся отдыхать на черноморское побережье Северного Кавказа. Их ждут в детском оздоровительном лагере «Мечта», расположенном в поселке Джубга Краснодарского края, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Пионерский лагерь. СССР

В этой группе детей 25 человек — воспитанники реабилитационного центра «Надежда», сообщила начальник отдела по проблемам семьи, материнства и детства Министерства труда и социального развития республики Леля Эскиндарова.

В тот же день начнут свои каникулы еще 50 детей республики, которые отправятся на отдых в Домбай. На территории региона летом 2017 года откроют свои двери для школьников Карачаево-Черкесии несколько загородных лагерей, с которыми Минтруда КЧР заключило госконтракты, сообщили ИА REGNUM 19 мая в ведомстве. «Озон» и «Адель» могут одновременно принимать 300 детей, вдвое больше — «Жемчужина Кавказа», «Селена» — 400 человек и 200 воспитанников — «Гранд Виктория». Планируется также работа оздоровительного лагеря «Сосенка» на 350 детей.

Все эти лагеря были проверены на соответствие требованиям безопасности, специально созданной межведомственной комиссией были даны рекомендации по укомплектованию детских оздоровительных учреждений кадрами, имеющими специальное образование и практику работы в детских учреждениях, а также справки о прохождении медицинского осмотра и об отсутствии судимости. Также поручено обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку продуктов питания и проведение акарицидной обработки на всех объектах.

Все рекомендации должны быть исполнены к 30 мая, когда будет проведена повторная проверка оздоровительных организаций. Заезд детей в первую смену запланирован на 6 июня.

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В 2015 году на летний отдых детей Карачаево-Черкесия направит 50 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в 2016 году были охвачены оздоровительным отдыхом более 22 тыс. детей. В 2015 году 11 380 детей отдохнули за счет средств республиканского бюджета в Крыму, в Абхазии, на Кавказских Минеральных Водах и в лагерях на территории республики. Власти региона планируют охватить летней оздоровительной кампанией в 2017 году не меньшее число детей, чем в предыдущем году.