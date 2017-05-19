Архангельск, 19 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. 21 мая 2017 года в Архангельской области пройдут дополнительные выборы в областное Собрание депутатов. Они затронут три одномандатных округа — Шенкурский, Онежский и Котласский. Эксперты, которых опросил корреспондент ИА REGNUM, схожи во мнении — явка на этих выборах будет одной из самых низких и не превысит 15−20% от общего числа голосов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Всего, по данным областной избирательной комиссии, в выборах принимают участие 13 человек, все они представители четырех основных политических партий, и один представитель партии «Родина». Один самовыдвиженец Юрий Чесноков не прошел регистрацию из-за нехватки документов.

«Активности небольших партий в регионе нет совсем. Связано это в первую очередь с законодательством — чтобы выдвигать кандидатов, надо собирать в ограниченное время довольно большое количество подписей. Как показывает практика, никому из непарламентских партией это было не под силу», — говорит депутат Архангельского областного собрания, бывший справедливоросс Юрий Шаров.

По словам Шарова, на его взгляд, активная политическая борьба развернется в Архангельской области на этих выборах между представителями партии «Единая Россия» и ЛДПР. Впрочем, эта тенденция наблюдается в регионе последние несколько лет.

Но и среди представителей других партий есть интересные персонажи, которые могут оттянуть голоса на себя. Так, на этих дополнительных выборах от «Справедливой России» выступает Ирина Чиркова, бывший депутат Госдумы от ЛДПР, которая была уволена из партии с формулировкой «за прогулы». В 2016 году на выборах в Государственную думу РФ от Архангельской области Ирина Чиркова была выдвинута от СР кандидатом по Котласскому одномандатному округу. Тогда она получила более 40 тысяч голосов и заняла второе место. Сейчас она претендует на место в городской Думе.

Еще одним политическим «тяжеловесом» называют Александра Афанасьева от КПРФ. Сейчас он входит в состав Архангельской городской думы и известен тем, что активно выступает за установку памятника Сталину в центре города.

«Предвыборные кампании прошли в умеренном темпе, громких скандалов нет, — говорит депутат Архангельского областного Собрания (ЛДПР) Сергей Пивков. — Явка, на мой взгляд, наверняка будет ниже привычной — около 15%, не более. Сильного ажиотажа и интереса у избирателей эти выборы не вызовут, поэтому победит тот, кто не просто будет убедительнее, но и сможет привести людей на участки. Учитывая размеры округов, успеть качественно объехать все населенные пункты крайне сложно, но некоторые кандидаты и их штабы успешно с этим справляются».

Региональный политолог Алексей Морозов прогнозирует процент явки на участки избирателей на уровне 18−20%.

«Интереса к ним нет, потому что это выборы, по сути, на год. Осенью 2018 года состоятся полноценные выборы в областное Собрание и городскую думу, да и сами партии действовали достаточно пассивно, видимо, берегут силы к полномасштабной кампании», — заключает Алексей Морозов.

Напомним, что три места в областном Собрании освободились после того, как часть депутатов сложила свои полномочия. Двое — Сергей Мышковский и Александр Савкин — по решению суда, они были признаны виновными в совершении преступлений. И еще один — Андрей Палкин из Котласа был выбран депутатом Госдумы от Архангельской области.

Также 21 мая пройдут выборы в Архангельскую городскую думу. Претенденты будут бороться за место Дмитрия Юркова, который также стал депутатом Госдумы от региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Архангельское областное Собрание является самым большим по численности на Северо-Западе. Сейчас членов парламента в регионе 62. Планируется, что в декабре 2018 года, когда пройдут выборы нового состава Заксобрания, избираемых депутатов станет меньше на 14 человек.