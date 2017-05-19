Кабул, 19 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Афганский полицейский открыл огонь по своим сослуживцам, убив пять человек, 19 мая сообщает Associated Press.

ResoluteSupportMedia Афганские полицейские

Инцидент произошел на заставе в восточной провинции Нангархар в уезде Гани Хель вечером 18 мая, заявил представитель местной администрации Абдул Вахаб Моманд.

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Сотрудник полиции открыл огонь, когда его сослуживцы спали. Захватив оружие убитых, преступник, идентифицированный как Насратулла, скрылся с места происшествия.

Ни «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — две террористические группы, которые действуют в данном районе, — пока не взяли на себя ответственность за нападение в горной провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном.

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Напомним, через несколько часов после нападения в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли 11 человек, включая пятерых детей, в результате взрыва придорожной бомбы в провинции Логар.