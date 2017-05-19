Воронеж, 19 мая, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Церемония посвящения воронежских школьников в ряды «Юнармии» и смотр-конкурс строя и песни состоялись в Воронеже 19 мая на Адмиралтейской площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Церемония посвящения школьников в ряды «Юнармии» и смотр-конкурс строя и песни в Воронеже

Петровская набережная была с утра перекрыта по торжественному случаю: 29 отрядов воронежских школьников собрались, чтобы принять торжественную клятву участников движения «Юнармия».

Марина Каширская ИА REGNUM Кадетская школа

Начальник Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Геннадий Зибров поздравил юнармейцев, а затем знаменная группа роты Почетного караула передала командирам отрядов флаги. В клятве юнармейцы пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины, быть патриотами и достойным гражданами России.

Марина Каширская ИА REGNUM Жюри оценивало уровень командирской подготовки, внешний вид и строевую слаженность даже самых юных участников

Вице-мэр Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая напомнила собравшимся, что 19 мая исполняется 95 лет со дня образования всесоюзной пионерской организации, поэтому сегодня этот день в Российской Федерации считается Днем детских и юношеских организаций. Этим и объясняется выбор даты для торжественной клятвы «Юнармии», которая входит в Российское движение школьников.

Марина Каширская ИА REGNUM Курсанты Вооруженных сил РФ

Затем участники церемонии приняли участие в смотре-конкурсе строя и песни «Вперед, юнармейцы!». По площади строем проходили школьники, представлявшие все районы Воронежа и по совместительству — виды войск РФ: внутренние войска, морфлот, воздушные войска. Начальные классы разучили речовки, ученикам средних классов достались песни, а старшеклассники прошли по площади в общем марше.

Марина Каширская ИА REGNUM Показательные выступления. Бокс

Оценивали строевую подготовку воронежских школьников представители ветеранского и молодежного движений, офицеры и курсанты Военно-воздушной академии. Критериями оценки стали уровень командирской подготовки, внешний вид марширующих и, конечно же, ровный строй.

Конкурс завершился показательными выступлениями: отряды «Юнармии» прошли маршем, курсанты Военно-воздушной академии продемонстрировали свою строевую выучку, а после этого на площадь выбежали спортсмены, одновременно показавшие приемы трех видов боевых искусств.

Марина Каширская ИА REGNUM На фоне готовых к запуску шаров

Кульминацией торжества стало поздравление от командира пилотажной группы истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа Петра Ткачева. Группа самолетов пролетела над акваторией водохранилища, и командир по радиосвязи поприветствовал школьников, вступивших в ряды юнармейцев.

Марина Каширская ИА REGNUM Пилотажная группа истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа

Во время начала мероприятия ничто не предвещало плохой погоды, однако объявленное накануне штормовое предупреждения не было шуткой. Постепенно небо начало затягиваться тучами, и перед финальным торжественным построением на Адмиралтейскую площадь обрушился ливень. Награждение победителей смотра перенесли, а участники праздника поспешно разъехались — кто на специальных автобусах, кто с родителями, а кто сам проделал неблизкий путь до ближайшей остановки.

Марина Каширская ИА REGNUM Показательные выступления Военно-воздушной академии

У Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» юнармейцы возложили цветы к Вечному огню и стеле «Воронеж — город воинской славы» и развернули Знамя Победы. Праздничные мероприятия завершились в городском Дворце творчества детей и молодежи, где собрались ветераны детского движения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2015 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, его идею поддержал и президент Владимир Путин. Юнармейцы участвуют в военных и спортивных соревнованиях, несут вахты Памяти у мест боевой славы, мемориалов, Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью.

Сейчас во всех 85 субъектах Федерации созданы штабы юнармейцев — в их рядах уже более 70 тысяч человек. Задачей движения, по словам Шойгу, является воспитание патриотически настроенных граждан России.