Санкт-Петербург, 19 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Коммерческий маршрут №39 от станции петербургского метро «Московская» до аэропорта «Пулково» перестанет ходить с 1 июня. Об этом сегодня, 19 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Как пояснили в комитете, эта мера связана с проведением Кубка Конфедераций. Предполагается, что горожане и болельщики будут пользоваться муниципальным маршрутом и введенными специально к футбольному турниру шаттлами.

Как сообщалось, для этих целей город закупает 125 автобусов-«гармошек» за 2,3 млрд рублей. Эти шаттлы вместимостью до 170 пассажиров будут ходить по десяти маршрутам. Они будут доставлять зрителей от станций метро, зон парковки и аэропорта к стадиону. Шаттлы собираются пропускать в приоритетном порядке, чтобы они не задерживались из-за трафика. Интервал их движения не должен превышать 10 минут.

Вернутся маршрутки от «Московской» до аэропорта «Пулково» уже 15 июля.

Напомним, Кубок Конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России выступит на Кубке конфедераций в подгруппе «А» вместе со сборными Португалии, Новой Зеландии и Мексики. 17 июня российская сборная на новом стадионе в Петербурге откроет соревнования матчем с командой Новой Зеландии. Финальный поединок Кубка конфедераций запланирован на 2 июля в Санкт-Петербурге. Все петербургские матчи Кубка должны пройти на стадионе на Крестовском острове.

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