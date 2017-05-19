Радио REGNUM: второй выпуск за 19 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Румыния зовет США и НАТО на борьбу с «гибридной» Россией в Черном море;
- В России предложили создать комиссию по фактам вмешательства США в дела страны;
- Госдума с участием главы ФСБ обсудит работу американских СМИ в РФ;
- В Москве потребовали провести референдум по программе «реновации»;
- Около 70% граждан РФ не планируют пляжный отдых за границей.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/314