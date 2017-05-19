Красногорск, 19 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Российские военные специалисты во главе с начальником Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским и представители оборонно-промышленного комплекса с 16 по 19 мая совместно рассмотрели пути усиления боевого потенциала ракетного комплекса «Искандер-М» и прочих образцов ракетного вооружения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Ракетные комплексы «Искандер»

В ходе встречи обсуждались вопросы создания новых типов ракет, совершенствования боевого применения уже имеющихся образцов, а также наращивания боевого потенциала ракетного вооружения, используемого Сухопутными войсками России.

Среди прочих вопросов обсуждались пути и методы усиления боевых возможностей ракетного комплекса «Искандер-М».

Мероприятие проходило в Подмосковье с 16 по 19 мая. В его рамках состоялись учения преподавательского состава Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск.