Москва, 19 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Рубль, как и все валюты развивающихся стран, пострадал из-за политического скандала в США, когда инвесторы стали избавляться от рисковых позиций, чтобы обезопасить себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако последующий рост цен на нефть обеспечил российской валюте возможность отыграть позиции и в результате, курс доллара просел практически на рубль в течение одной торговой сессии», — отметил Волков.

По его словам, ближайшие две недели рубль будет демонстрировать стойкость. Это произойдет, в основном, за счет дальнейшего укрепления цен на нефть.

«Не исключено, что курс укрепится до 56 рублей за доллар, но в дальнейшем мы прогнозируем ослабление российской валюты — в первую очередь, из-за снижения объемов иностранной ликвидности на фоне сокращения ее поступлений», — отмечает Волков.

Кроме того, на рубль может надавить и повышение ставок Федеральной резервной службы США, которое, по словам Волкова, вполне может произойти осенью.