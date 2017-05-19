Мурманск, 19 мая, 2017, 17:30 — ИА Регнум.

В Печенгском районе Мурманской области посёлки военных зарастают мусором, по стенам квартир текут ручьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта. Письмо от жительницы городка Нижнее Луостари о творящемся коммунальном безобразии Нины Клобковой поступило в адрес общественников и в приёмную губернатора.

Собкор Свалка в поселке Спутник

«Ежемесячно мы платим управляющей компании «ГУЖФ» за ремонт и содержание жилья почти две тысячи рублей, но фактически ни уборку, ни, тем более, ремонт никто не делает, — написала Клобкова. — Мы обращались в военную прокуратуру, но почему-то так и остались неуслышанными. С потеплением по стенам квартиры текут ручьи, электросчетчики всё время в воде. Коммунальщики грозятся обеспечить нашим мужьям проблемы на службе, если мы продолжим бить тревогу. Но это же просто кошмар: скоро мы утонем в собственных домах».

Напомним, претензии к работе управляющей компании были и ранее. В феврале ИА REGNUM сообщало о проблемах с отоплением и водоснабжением в посёлке Спутник. Тогда, сразу после выхода публикации ИА REGNUM об отсутствии тепла в Спутнике, в организации «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ) представили свою версию развития событий. Управляющая компания обвинила в проблемах жителей нерадивых контрагентов и сообщила о предпринимаемых мерах по исправлению ситуации.

Обращение жительницы городка Нижнее Луостари в адрес главы правительства области принесло свои плоды: накануне рабочей поездки губернатора в Печенгский район из посёлка вывезли мусор. Жилищники пытались навести порядок и в Спутнике — эту информацию подтвердила корреспонденту ИА REGNUM местная жительница.

«Конечно, перед приездом губернатора расчищали всё», — пояснила женщина. Впрочем, в глубь посёлка идти «с мётлами» не стали — на фотографиях, сделанных сегодня, 19 мая 2017 года, в районе местной свалки рядом с жилыми домами по-прежнему горы мусора.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, причина происходящего в том, что руководство компании «ГУЖФ» не заключило договор с подрядчиком на вывоз мусора. Конкурс на определение нового подрядчика был проведён с опозданием 16 мая, заключение контракта ожидается только к 22 мая.

В итоге, по данным властей, к решению проблемы пришлось привлечь командующего Северным флотом Николая Евменова. В Луостари, по словам губернатора, мусорные кучи «испарились» за ночь, случится ли подобное в Спутнике, учитывая, что визит первого лица в области, увы, завершился — большой вопрос.