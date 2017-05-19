Зеленодольск, Татарстан, 19 мая, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В октябре 2017 года Зеленодольский судостроительный завод им. Горького передаст Черноморскому флоту малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21 631 «Буян-М», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», 19 мая сообщил журналистам гендиректор предприятия Ренат Мистахов.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты

По словам Рената Мистахова, корабли проекта 21 631 предприятие планирует передавать флоту ежегодно. По предварительным расчетам, это будет происходить в октябре каждого следующего года. В 2017 году в состав Черноморский флот передадут МРК «Вышний Волочек». В 2018 году флот получит МРК «Ингушетия», а МРК «Орехово-Зуево» — в 2019 году.

Мистахов отметил, что все строящиеся сейчас на предприятии МРК проекта 21 631 «Буян-М» войдут в состав Черноморского флота.

24 апреля 2017 года на Зеленодольском судостроительном заводе был заложен уже десятый малый ракетный корабль проекта 21 631 «Град» из запланированной серии в 12 кораблей.

Справка: малые ракетные корабли проекта 21 631 «Буян-М» относятся к многоцелевым кораблям типа «река-море». Они имеют самое современное артиллерийское, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Главным оружием кораблей этого проекта является универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК».

В составе ВМФ России на данный момент имеется пять кораблей проекта 21 631: «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов».

МРК «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» получили широкую известность после нанесения ракетных ударов крылатыми ракетами «Калибр-НК» из акватории Каспийского моря по объектам террористической организации «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.