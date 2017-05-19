Москва, 19 мая, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Законопроект об аннулировании гражданства РФ террористов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Речь идет о лишении гражданства лиц, которые получили его по подложным сведениям или были участниками террористических актов.

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«Это не лишение гражданства, а основание для лишения», — уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, если целью приобретения гражданства Российской Федерации являлся подрыв основ конституционного строя государства, что выразилось в совершении преступления (приготовлении к преступлению, покушении на преступление) террористической или экстремистской направленности, и это подтверждено судебным приговором.

Одновременно поправки вносятся и в УПК: вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений. Копии приговора направляются в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.

В Госдуме уточнили, что речь не идет о тех гражданах России, которые получили гражданство по праву рождения — лишение их гражданства противоречит Конституции. «Эти граждане, какое бы преступление они ни совершили, были и будут оставаться, в соответствии с Конституцией, российскими гражданами. Речь идет о тех, кто приобрел российское гражданство», — уточнил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Сейчас отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Авторами поправок выступили Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.