Казань, 19 мая, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, останки татарских ханов Махмуда и Мухаммед-Амина, которые умерли в 1467 и 1518 году, группа археологов обнаружила у башни Сююмбике ещё в 1977 года. Всё это время останки исследовались, но одновременно шли многочисленные обсуждения о необходимости захоронения. С этой целью мусульманская общественность направляла письмо главе республики Рустаму Минниханову. Сегодня, 19 мая, выступая на церемонии перезахоронения он сказал, что «это святое и очень важное дело». До этого дня останки хранились в фондохранилище Института археологии музея-заповедника. Результатом исследований стало в том числе и воссоздание скульптурных образов ханов. Сейчас их можно увидеть в Музее государственности.

Tatar-inform Световой колодец мавзолея

Директор музея-заповедника «Казанский кремль» Зиля Валеева в интервью «Татар-информ» сообщила, что следующий этап работы — присвоение мавзолею казанских ханов статуса объекта культурного наследия. На месте мавзолея-новодела некогда был памятник федерального значения. По словам другого эксперта, главного архитектора Казанского Кремля Рустэма Забирова, получить статус памятника возрождённый объект сможет не раньше, чем через 40 лет.

Для посетителей доступ в мавзолей закрыт, но на поверхность выведен специальный прозрачный купол, через который можно увидеть усыпальницу казанских ханов.

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