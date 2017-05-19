Гавана, 19 мая, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Президент Кубы Рауль Кастро 18 мая поздравил с обретением свободы пуэрториканского борца за независимость Оскара Лопеса Риверу и предложил ему как можно скорее посетить Кубу, сообщает канал TeleSur.

Tito Caraballo Оскар Ривера. Граффити. Пуэрто-Рико

«Примите братский привет от имени партии, правительства и народа Кубы, которые разделяют радость Вашего освобождения». «Мы ждем Вас на Кубе, когда Вам будет удобно, с честью и любовью, которых Вы заслуживаете», — передал Кастро свои поздравления и приглашение Оскару Ривере через кубинские СМИ.

«История не забудет вашу стойкость и верность делу борьбы за независимость Пуэрто-Рико, которое имеет огромное значение для нашей Америки», — добавил кубинский лидер.

Со своей стороны, Оскар Лопес Ривера обещал посетить Кубу «в ноябре» и выразить «непосредственную благодарность» кубинцам, которые в течение многих лет требовали его освобождения.

Напомним, Оскар Лопес Ривера получил полную свободу 17 мая 2017 года после того, как отбыл срок под домашним арестом в Сане-Хуане с 9 февраля после его перевода из тюрьмы США, где до этого он провел 35 лет.

Оскар Ривера был арестован 29 мая 1980 года властями США по обвинению в сговоре о призыве к мятежу и приговорен к 55 годам тюрьмы. Позднее ему присудили еще 15 лет заключения за попытку побега из федеральной тюрьмы.

Барак Обама за несколько дней до окончания срока своего президентства подписал указ о помиловании борца за независимость Пуэрто-Рико, страны которая является Свободно ассоциированным государством с США и подчиняется решениям Конгресса США.