Ереван, 19 мая, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Армения упростит импорт российского вооружения. Соответствующий законопроект поддержан на заседании правительства и скоро будет отправлен на ратификацию в парламент.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Российская военная техника на пораде в Ереване 21 сентября 2016 г

Как пояснил и. о. министра финансов Вардан Арамян, законопроект «Об освобождении от НДС импорта продукции исключительно оборонного назначения в рамках межгосударственных договоров Республики Армения и Российской Федерации» распространяется на продукцию исключительно оборонного назначения, которая будет приобретаться у России. С неё в Армении не будут взимать НДС, что упростит импорт.

Как говорится в проекте закона, от НДС освобождается военная продукция, которая будет поставляться в Армению в рамках кредита России Армении на покупку вооружения в размере $200 млн. Особо отмечается, что закон распространяется на будущие межгосударственные (межправительственные) соглашения, которые будут подписаны между Россией и Арменией по поставкам ВС Армении продукции исключительно военного назначения.

Фактически налоговые льготы не будут распространятся на военную продукцию из других стран.