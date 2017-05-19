Москва, 19 мая, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» заявил, что конкретные сроки эксплуатации пятиэтажек в Москве не назывались, а их инженерно-технические коммуникации уже превысили в два-три раза сроки эксплуатации.

Ak747 Пятиэтажка

«По большому счету основные технические и инженерные системы — они уже превышают свой срок (службы — прим.), некоторые в два раза, некоторые в три раза», — сказал Собянин, уточнив, что эти дома строились «не на века».

«Какие-то конкретные сроки по этим домам не назывались, более того, пытались продлять сроки их эксплуатации… отмазывались всякими отговорками, что он еще постоит, мы еще подремонтируем, в то время когда все конструкции напитывались водой, потому что инженерные коммуникации были внутри панели», — уточнил мэр Москвы.

Он также добавил, что следствием этого является разгерметизация панелей, стыков, а также «забитые вентиляции, полуобрушившиеся балконы и тому подобное».

Напомним, ранее справедливое возмущение жителей Москвы вызвал список домов, которые предположительно войдут в программу «реновации». Среди них оказалось более 40% крепких и добротных пятиэтажек, в том числе «сталинки» и кирпичные дома, построенные по индивидуальным проектам. Причем действительно аварийные дома в ряде районов не попали в список.

Согласно нормативным срокам эксплуатации жилых домов массовой постройки, кирпичные пятиэтажки 1955 — 1970 годов постройки имеют срок эксплуатации в 100 лет, например, серия 1−447 и ее модификации.

Панельные блочные хрущёвки несносимых серий имели расчётный ресурс 50 лет; поздние исследования показали, что ресурс может быть продлён до 150 лет (при своевременных капитальных ремонтах).

Состояние здания и его физический износ определяются по состоянию основных конструкций, то есть несущих стен, фундамента, элементов крыши и так далее. Коммуникации, такие как трубы и электропроводка, подлежат замене при капитальном ремонте здания, так же как и замена балконов и утепление фасадов и крыш.

Уточним, что, по мнению экспертов, власти Москвы дважды пропустили — в 1990-х и в 2010-х годах — сроки капитальных ремонтов пятиэтажек. Причем к настоящему времени уже необходима их реконструкция, которая сможет продлить срок службы кирпичного здания.

Согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», утвержденному Госстроем СССР, предельный физический износ здания составляет 70%. Результаты экспертизы домов, внесенных в список по программе «реновация» по этому показателю не публиковались.