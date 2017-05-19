Саратов, 19 мая, 2017, 15:58 — ИА Регнум. «Специалисты, занимающемся мониторингом угроз, для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать», — отметил Меликов.

Pixabay.com Контроль

Росгвардия видит серьезную угрозу со стороны структур, пропагандирующих радикальные взгляды. Чтобы бороться с ними эффективно, нужно предугадывать их действия.

Меликов пояснил, что сейчас ведется работа «учебных групп» в Новосибирском военном институте.

По словам заместителя главы Росгвардии, деятельность по выявлению экстремизма в соцсетях очень актуальна. Если бы раньше в нужном объеме и качестве велся такой мониторинг, можно было бы предотвратить такие ЧП как нападение на подразделение Росгвардии в станице Наурской (Чечня).

«Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей», — отметил он.

Напомним, в ночь на 24 марта боевики напали на воинскую часть в районе станицы Наурской. Сотрудники Росгвардии вступили с ними в бой и отбили нападение, уничтожив шестерых террористов. Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).