Москва, 19 мая, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Родственников певицы Жанны Фриске обязали выплатить благотворительной организации «Русфонд» более 20 млн рублей. Такое решение, как передает Life.ru, принял Перовский суд Москвы.

Суд

«Исковые требования удовлетворить, — говорится в сообщении судьи. — Взыскать солидарно с троих ответчиков: папы, мамы, Платона (Шепелева) 21,633 млн».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Русфонд» подал иск в суд по поводу собранных в 2014 году средств на лечение артистки Жанны Фриске. По его данным, на счет певицы из фонда поступило более 25 млн рублей, тогда как отчитались родственники артистки лишь за 4,12 млн.

Фриске умерла от рака в июне 2015 года.

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