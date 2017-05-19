Москва, 19 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Итогом масштабной атаки российских банков, совершенной путем рассылки вредоносной программы WannaСry, стали единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Банка России.

Securitylab.ru Хакер

Уточняется, что последствия для таких банков были в кратчайшие сроки устранены. Кибератака была зафиксирована центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («ФинЦЕРТ») 12 мая 2017 года.

В ЦБ пояснили, что злоумышленники, использующие вирус, рассылают его по электронной почте. При этом они каким-либо способом вынуждают пользователя открыть файл, после чего вредоносная программа становится активной.

Для финансовых организаций вирус опасен тем, что дает хакерам возможность проникнуть в локальную вычислительную сеть банков и распространять вирусы, предназначенные для скрытного шифрования файлов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая объектами кибернападения с помощью вируса-шифровальщика WannaCry стали десятки тысяч компьютеров почти в ста странах мира. Вредоносная программа позволяет злоумышленникам вымогать средства у государственных и коммерческих организаций.

В МИД РФ масштабную хакерскую атаку WannaCry назвали актом кибертерроризма, который продемонстрировал возможности глобальной киберпреступности.

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