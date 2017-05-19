Бухарест, 19 мая, 2017, 15:41 — ИА Регнум. «Черное море — ключевой регион для всего евроатлантического пространства», — заявил госсекретарь МИД Румынии Георге Чамба, принимающий участие в проходящем в Вашингтоне семинаре «Возрастающая напряженность в Черном море и значение региона для Запада», передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Defense Американский корабль в Чёрном море

По словам румынского чиновника, важность Черноморского региона выходит далеко за границы проблематики региональной безопасности, и касается всего евроатлантического пространства. «Мощное присутствие США и НАТО в регионе Черного моря, как и на всем восточном фланге Альянса, является первостепенной для обеспечения региональной стабильности и предотвращения рисков безопасности», — сказал Чамба.

В своем выступлении румынский госсекретарь подчеркнул важность решений, принятых на саммитах НАТО в Уэльсе (2014) и Варшаве (2016), особенно с точки зрения «обеспечения присутствия США и союзников на восточном фланге и усиления безопасности в стратегическом регионе Черного моря на фоне сегодняшних провокаций в области безопасности».

Чамба отметил необходимость предоставления «весомой поддержки региональным партнерам, главным образом — Республике Молдова, Украине и Грузии, с целью повышения их устойчивости к давлению извне, в том числе гибридным угрозам».

В пресс-службе румынского МИДа сообщили, что семинар, на котором выступал Чамба, был организован совместно Институтом Хадсона (Вашингтон, округ Колумбия) и Аналитическим центром New Strategy Center (Румыния).

В рамках мероприятия, госсекретарь Румынии провел встречу с директором Института Хадсона Кеннет Вейнштейн (Kenneth Weinstein), директором Центра стратегий безопасности, бывшим заместителем министра обороны США Дугласом Фейтом (Douglas Feith), а также с другими членами руководства института.