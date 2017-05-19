Калуга, 19 мая, 2017, 17:33 — ИА Регнум.

Не менее 76 незаконных сделок с земельными участками совершили представители администрации Боровского района Калужской области при помощи местных риэлторов. Все участники преступной группы приговорены к тюремному заключению сроком от 3 до 6 лет лишения свободы. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил инспектор отдела калужского регионального следственного управления СКР Алексей Сорокин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В состав преступной группы входили специалист Боровского отдела управления Росреестра по Калужской области, заместитель архивного отдела районной администрации и трое риэлторов. Доказано, что в период с 2009 по 2012 годы мошенники изготавливали подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на земельные участки, на основании которых те регистрировали право собственности на землю.

Преступники реализовывали земельные участки размером от 15 до 45 соток. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму около 50 миллионов рублей. На стадии предварительного следствия на земельные участки был наложен арест.

Приговором суда осужденным риэлторам назначено наказание от 3 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сотрудница Росреестра приговорена к 4,5 годам лишения свободы с лишением на 2 года права занимать на государственной службе должности, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество. Сотрудница районной администрации, в отношении которой доказано участие в 8 эпизодах мошенничества, получила наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Фигуранты уголовного дела были взяты под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации еще одного калужского сельского поселения подозревается правоохранительным органами в мошенничестве смуниципальной землей. По версии следствия, он изготовил подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у его зятя прав земельного участка площадью 2000 кв. м. Данный документ был представлен в регистрационную службу и явился основанием регистрации права собственности на землю.

Напомним, ранее руководитель следственного управления СКР по Калужской области Владимир Ефременков назвал сферу земельных отношений наиболее подверженной коррупции на территории региона.