Волгоград, 19 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Далеко не все вынужденно оставшиеся без крыши над головой жильцы многоквартирного дома по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда остались довольны помощью, оказываемой местными властями. Речь идет о выделении сертификатов с компенсацией в 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

Volgadmin.ru Рухнувший дом начали обносить забором

По словам пострадавших, эта сумму значительно меньше реальной стоимости утраченного ими жилья.

«Моя квартира находится на четвертом этаже в первом подъезде. Я и мои соседи считаем, что нам предоставляют жилье по стоимости неравноценное нашему. 35 тысяч за квадрат — это очень мало. Понятно, все будут соглашаться, так как оказались в безвыходной ситуации. Но, если честно, это издевательство», — цитирует издание V1.ru. слова Ирины Паничкиной.

С ней солидарны и супруги, проживавшие в четвертом подъезде. Из-за трагедии, случившейся не по их вине, чете придётся расстаться со своим «семейным гнёздышком». По их словам, их однокомнатная «сталинка» почти в 38 кв. м стоит на сегодня примерно 1,8 млн рублей, а если пересчитать то, что им предлагают, получается всего 1,33 млн.

Ехать в неотделанные новостройки на окраине районе жильцы рухнувшего дома тоже не хотят.

Аналогичная ситуация складывалась и в 2015 года, когда в Дзержинском районе Волгограда, также из-за взрыва бытового газа разрушился дом по улице Космонавтом, 47. Как сообщало ИА REGNUM, тогда без крыши над головой остались более сотни семей.

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В многоэтажном жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа

На общем собрании жильцы девятиэтажного дома также высказывали недовольство по поводу того, что им придётся приобретать квартиру в другом районе из-за того, что их квартиры оценили, по их мнению, ниже, чем бывшая стоимость жилья на «Семи ветрах». Это создаст ряд неудобство: придётся дальше добираться до мест работы, а детям менять школы и детсады.

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Сертификаты на жильё пострадавшим от взрыва в Волгограде выдадут до 1 мая

Изначально властями было принято решение о выделении сертификатов для приобретения жилья по цене 31,1 тыс. рублей за кв. м. Однако по такой цене на тот момент сложно было приобрести жилье на рынке недвижимости Волгограда. Поэтому регион взял на себя обязательства доплатить гражданам из областного бюджета средства до средней рыночной стоимости — 35 тысяч рублей.

На сегодняшний день, согласно данным порталом недвижимости, стоимость квадратного метра в Советском районе на проспекте Университетском на вторичном рынке жилья колеблется от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

«В объявлениях можно встретить разную стоимость квартир, но фактически она может быть ниже на 10−20%, — поясняет риелтор Оксана Кузнецова. Слова эксперта цитирует издание «Родной город». — Сейчас в Советском районе строится и сдается в эксплуатацию много новостроек, причем часто уже с отделкой. Это сказывается на стоимости вторички — она дешевеет уже несколько лет подряд».

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на Университетском проспекте в Волгограде прогремел днём 16 мая. В результате обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов дома. Полностью были разрушены более десятка квартир, четыре человек погибли, десять были госпитализированы. После проведения экспертизы, специалисты вынесли дому вердикт — восстановлению не подлежит и будет снесён.

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В настоящее время вокруг разрушенного взрывом дома уже начали возводить ограждение. Жильцы продолжают вывозить личные вещи. Уже собрано и отправлено по адресам, названных самими жильцами, 12 грузовых машин. Для временного хранения крупногабаритных вещей жителей муниципалитет выделил помещения в муниципальных учреждениях Советского района.

В городе открыты четыре центра сбора гуманитарной помощи для жильцов разрушенного дома — в Советском, Кировском и Ворошиловском районах. Желающие оказать поддержку могут приносить в эти пункты одежду, обувь, детские принадлежности, а также продукты питания с длительным сроком хранения.