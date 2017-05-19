Киев, 19 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Украина не собирается останавливаться лишь на поставках угля из ЮАР. Как заявил глава министерства энергетики страны Игорь Насалик во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде, теперь Киев изучает возможности импорта угля и из США, и из Казахстана.

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По словам украинского министра, в настоящее время его ведомство вместе с местными энергетическими компаниями определили три направления возможных закупок энергоносителя. Первое место в этом списке заняла ЮАР. Оттуда из терминала Ричардс-Бей будут осуществляться поставки на Украину, контракты заключены двумя компаниями — «Технова» и ДТЭК.

Уголь из Казахстана — второй вариант поставок для Украины, заявил Насалик. Третьим вариантом является импорт энергоносителя из США. Причем, как подчеркнул глава украинского Минэнерго, ведомство уже получило подтверждение по этому вопросу. Так, 23 мая ожидается визит рабочей группы.

Напомним, что днем ранее, 18 мая, в украинской энергетической компании бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК сообщили, что первая партия угля антрацитной группы ожидается уже на следующей неделе. Объем первой партии составит 75 тыс. тонн угля. Им будут пополнены запасы угля на складах украинских ТЭС. Всего ДТЭК закупила у ЮАР 600 тыс. тонн энергоносителя. При этом закупаемый из ЮАР уголь, обходится Украине в $100 за тонну, а уголь из Донбасса Киев покупал по $56.

Однако в январе 2017 года украинские радикалы, ранее участвовавшие в военной операции в Донбассе, среди которых и депутаты Верховной рады Украины, начали блокаду поставок угля из Донбасса на ТЭС на Украине. Между тем на неподконтрольной Киеву территории находятся самые прибыльные шахты, а те, что остались на контролируемой украинскими властями территории, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому 15 февраля правительство Украины единогласно приняло решение о введении чрезвычайного положения в энергетике, чтобы сэкономить ресурсы. После этого чрезвычайное положение в экономике продлевали еще несколько раз. Это обозначает снижение потребления угля антрацитной группы на ТЭС, применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году уголь Украина импортировала из двух стран — из России и ЮАР. Объем закупок российского угля составлял 566,7 тыс. тонн за $45,8 млн, в ЮАР — 366,6 тыс. тонн на $22,9 млн. С начала 2017 года РФ поставила на Украину каменного угля и антрацита на сумму $247 млн. Для Украины это составляет 69,1% от общего импорта угля. Несмотря на это, в марте 2017 года в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявили, что власти запрещают закупать российский уголь. Такие закупки, как говорил вице-премьер Украины Владимир Кистион, невозможны «с патриотической точки зрения».

Отметим также, что в связи с дефицитом угля на Украине четыре из четырнадцати тепловых электростанций прекратили работу. Это Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. При том что ТЭС, так же как и АЭС, являются для Украины основными производителями электроэнергии.