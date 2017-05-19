Москва, 19 мая, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Нефтяной рынок днем 19 мая остается в приподнятом настроении. Чем ближе к заседанию ОПЕК в Вене 25 мая, тем выше будет рыночная волатильность — впереди у сырьевых инвесторов много интересного, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Баррель Brent к настоящему времени торгуется по $ 53,11 (+1,2%). «Бочка» легкой нефти WTI стоит $50,34 (+1,4%). Сегодняшние цены на нефть максимальны за последние четыре недели», — отметила она.

«На авансцену вновь возвращается картель ОПЕК и его драма по продлению соглашения, предписывающего странам-участницам снижение добычи и заморозку ее на определенных уровнях», — сказала эксперт.

«Как свидетельствуют результаты опроса агентства Bloomberg, решение о продлении должно быть принято минимум на полгода — так считают 24 из 25 респондентов. Мнение относительно конкретных сроков продления соглашения по-прежнему разнится, так как нет единства в точке зрения, будет ли подобными механизмами достигнут баланс спроса и предложения черного золота на мировом рынке», — пояснила Бодрова.

«Судя по текущей ситуации в спросе и предложении нефти, где первый не растет, зато ширится второй, у ОПЕК просто нет варианта не договориться. Но основная работа начнется потом, с удержанием цен, исполнением индивидуальных условий и поисков путей для заработка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая цена на нефть марки Brent поднялась выше $53 впервые с 21 апреля. Июльский фьючерс североморской смеси Brent превысил отметку $53 за баррель. Основным драйвером на рынке нефти являются ожидания продления действующего соглашения об ограничении объемов добычи сырья.

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