Новосибирск, 19 мая, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Российское движение школьников сегодня, 19 мая, отметило День детских организаций. Различные мероприятия — от запуска воздушных змеев до интеллектуальных игр — прошли по всей стране. В Новосибирске в честь этого праздника в Государственном концертном зале имени А. Каца состоялся фестиваль детский организаций. В нем приняли участие лидеры и активисты Российского движения школьников, Юнармии, Союза пионеров и многих других организаций.

Анна Карасова Российское движение школьников отметило День детских организаций в Новосибирске

«Мероприятие с самого начала было пропитано тёплой и дружелюбной атмосферой детства: в фойе филармонии звучала музыка, ребята принимали участие в танцах и флешмобах, обменивались значками своих организаций. Закончилось всё грандиозным театрализованным представлением, рассказывающим о процессе становления пионерской организации и о сохранении лучших традиций новыми детскими организациями нашей страны», — рассказала ИА REGNUM о своих впечатлениях ученица новосибирского Лицея №22 Анна Карасова.

Особое внимание, по словам Карасовой, было приковано к «пионерам ХХ века» — ветеранам педагогического труда.

«И пусть данный фестиваль прошёл в нашей области впервые, ни у кого не осталось сомнений, что сегодня была заложена новая славная традиция города Новосибирска», — считает Карасова.

Региональный координатор РДШ Александра Берилко отмечает, что мероприятие было интересным и очень полезным, в том числе и для нее самой.

«Сегодня было озвучено, что, скорее всего, это мероприятие будет традиционно проходить 19 мая. Новосибирская область достаточно богата на историю детского движения и этим и гордится, и отличается от других регионов страны. Всегда было, есть и, я так понимаю, будет разнообразие разных общественных объединений, которые работают в определенной направленности для детей. И сегодня это было знаковым событием, потому что Российское движение школьников заявило о себе в более крупном масштабе нежели раньше. Сейчас прошел только первый пилотный год становления организации, когда мы поработали только в нескольких учреждениях. Со следующего учебного года будем стараться внедряться и в другие, дружить с другими общественными организациями и выводить на какой-то более масштабный уровень. Для нас, для Российского движения школьников, и для меня, как регионального координатора, это было полезно, просто потому что мы показали себя, познакомились и подружились с представителями и руководителями других организаций и наметили какие-то планы на будущее», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александра Берилко.

Отметим, что Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация. Ее деятельность сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Движение стремится объединять и координировать те организации и лиц, которые занимаются воспитанием молодежи и формированием ее личности. Организация создана в соответствии с указом президента России. И за первый год работы во всех регионах страны движение объединило тысячи школьников, которые сегодня активно включены в общественную, культурную, военно-патриотическую, экологическую и спортивную деятельность.