Москва, 19 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Рубль активно корректируется в парах с иностранными валютами 19 мая днем. Если последние три дня рынок уклонялся от потенциальных рисков и уходил в «тихие» гавани, то сегодня все выглядит более-менее ровно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По ее мнению, «паре доллар/рубль с точки зрения сохранения потенциала к дальнейшему вероятному росту было бы неплохо по итогам дня зафиксироваться в диапазоне 57,20−57,45. Для того, чтобы это стало возможным, должно сократиться в объемах нефтяное ралли. Данные от Baker Hughes по численности буровых установок в США выйдут уже после закрытия Московской биржи, поэтому рассчитывать можно только на фактор пятницы и желание инвесторов зафиксировать прибыль».

«На следующую неделю придется пик очередного налогового периода в РФ, во время которого виден более оживленный спрос на рубли на внутреннем рынке ликвидности. Если баррель продолжит дорожать, объединенный эффект будет способствовать дополнительно укреплению российской валюты», — считает Бодрова.

«Впрочем, вряд ли доллару позволят отступить ниже 56,50 рубля в текущую волну коррекции: Минфину нужен относительно слабый рубль, чтобы обслуживать дефицит бюджета, сейчас это важно», — полагает эксперт.

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Добавим, 19 мая доллар США торгуется по 57,04 рубля (-0,9%). Евро оценивается в 63,76 рубля (-0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (20−21 мая) и 22 мая, составляют 57,16 рубля за американскую валюту и 63,64 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 30 и 35 копеек соответственно.

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