Анкара, 21 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Турция огораживает свои границы стенами. К уже имеющейся стене на границе с Сирией должна прибавиться система заграждений на границе с Ираном. По сообщению турецкого издания Hurriyet Daily News, планируемое техническое сооружение на границе с Ираном усилит границу в провинциях Агры, Ыгдыр и Карс. В чем же причина такого отгораживания Турции с юга и как это может отразиться на ситуации в регионе, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

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Сама Турция связывает необходимость дополнительной защиты своих южных рубежей с действиями курдских повстанцев, базирующихся на территории Ирана и совершающих оттуда набеги на турецкую территорию. Стоит указать, что метания Анкары от одной политической позиции к другой, то поддержка США в противостоянии с сирийскими правительственными войсками, то неприятие прокурдской политики тех же США, создает напряженность в отношении с соседними странами и может считаться достаточным основанием для России, чтобы усилить свою группировку на базе Гюмри.

Как турецкие переоборудования границ повлияют на взаимоотношения с ее ближайшими соседями, читайте в статье: Зачем Турции стена на границе с Ираном

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