Нижний Новгород, 19 мая, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В Нижегородской области через 20 лет может произойти настоящий коллапс в сфере жилищного хозяйства, потому что в негодность начнут приходить дома, построенные в середине XX века. А процент таких домов в общем количестве жилья в Нижнем Новгороде значительно больше, чем в Москве, где на сегодня бушуют страсти, связанные с так называемой программой реновации. Об этом корреспонденту заявил вице-спикер областного Законодательного собрания Владислав Егоров.

Андрей Репин ИА REGNUM Ветхий фонд в центре Нижнего Новгорода

— В Нижнем Новгороде жилой фонд застройки 57 года, так называемые хрущевки, гораздо больше в процентном соотношении к общему объему жилья, нежели в Москве. И он больше размазан по городу, нежели в Москве, которая начала разрастаться немного позже, и где этот фонд сконцентрирован в центре города.

Что касается самой программы расселения, то я считаю, что это перспектива и задача, которая должна быть продумана на региональном уровне уже сейчас. К этому нужно готовиться и даже может быть начинать аккумулировать средства. Не зря же у нас существует резервный фонд правительства, который пока расходуется на непонятные цели. Хотя он должен служить своеобразной кубышкой на перспективу.

Понятно, что если эту программу начинать прямо сейчас, то бюджет, наверное, не потянет. У нас любят планировать, но планируют почему-то только то, как собрать деньги с населения. Как, например, программа капремонта, рассчитанная до 2043 года. Почему бы не сделать аналогичный долгосрочный, перспективный проект расселения ветхого и не только ветхого фонда на 20−30 лет вперед.

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Причем задуматься об этом уже сейчас, потому что, если заранее не готовиться к этому, то никогда одномоментной найти деньги на эти задачи на удастся. И у нас есть все шансы, что в Нижнем Новгороде через 20 лет действительно возникнет коллапс с разрушением вот этого старого жилого фонда, очень большого по отношению к общим объемам жилья у нас в регионе.

Но к сожалению власть у нас устроена так, что она живет короткими циклами и не заглядывает далее срока своих полномочий.

Сама по себе идея расселения перспективна, но при ее реализации необходим четкий, дифференцированный подход к каждому конкретному дому. И на самом деле касается не только программы расселения, это во многом касается и программы капитального ремонта, которая уже реализуется в регионе.

— Я пока говорю только о тех домах, жители которых сами хотели бы поменять жилье с протекающей крышей, например, трещинами, на более комфортное и современное. В этом случае должно быть изначально выражение мнения собственника. То есть когда граждане выразят свою готовность. Эта работа, по сути, еще не требует денег. Она просто требует участия власти в инвентаризации жилого фонда.

У нас нет инвентаризации жилого фонда. Никто не знает реально сколько у нас многоквартирных домов в предаварийном состоянии, что где нужно поменять. Этой работы не ведется никем — ни муниципалитетами, ни ДУКами, ни областными жилищниками.

Поэтому такую работу необходимо начинать именно с этого. Это нужно будет и для программы капремонта. И делать это необходимо прямо сейчас, это первоочередная задача.

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Это необходимо и для программы расселения ветхого фонда, чтобы исключить аварийные дома из программы капремонта. Кроме того, это поможет и при усыновлении платы за ОДН, потому что никто не знает сегодня сколько составляет общая площадь жилого дома, с которого нужно брать ОДН. У нас государство эту свою задачу не выполнило и не выполняет. А с этого нужно начать. И тогда будет понятно, какие дома нуждаются в капитальном ремонте, какие — в расселении. Но все это должно проходить при обязательном участии жителей.

Я против того, чтобы разруливать каждую ситуацию в ручном режиме. Когда я говорю об индивидуальном подходе, я говорю о том, что должна быть разработана система критериев оценки жилых домов. И затем, когда все критерии определены, необходимо заручиться мнением жителей. По крайней мере выслушать это мнение жителей каждого конкретного дома. Провести своеобразные публичные слушания конкретного дома с участием представителей надзорных органов, представителей муниципалитета и областных властей.

Это должна быть согласованная позиция. Иначе вот эта программа реновации может превратиться в незапланированную революцию в Москве.

Для нашей области пока ближе ситуация с капремнотом, где собственники жилья ни в составлении самой программы, ни в приемке качества работ при исполнении никак не участвуют.

На сегодня при существующей модели капремонта собственники жилья просто страдательный элемент. И то же самое будет и с расселением. И пока эта ситуация не измениться кардинально, ожидать, что программа хоть капремонта, хоть расселения будет реализовываться эффективно, не приходится. Это будет всегда на грани социального взрыва.

— Да, и это может вызвать волну возмущения. И это мнение может выплеснуться на улицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запущена программа по сносу пятиэтажек — программа реновации. С 14 мая жители более 4,5 тыс. многоквартирных домов в 85 районах Москвы могут высказаться за включение их дома в программу реновации жилья.

Речь идет примерно об 1 млн москвичей.

Законопроект о реновации, внесенный на рассмотрение Мосгордумы мэром города Сергеем Собяниным, предполагает бесплатное выделение в собственность жителя равнозначной площади. При этом власти обещают, что новое жилье участник программы получит в том же районе, где находилась его прежняя квартира.

Далеко не все москвичи восприняли новости о программе реновации с радостью. Около 20 тыс. жителей столицы 14 мая вышли на митинг протеста.