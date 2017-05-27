Москва, 27 мая, 2017, 23:08 — ИА Регнум. 26 мая исполнился ровно год, как Музей русского импрессионизма открыл двери для посетителей. В честь праздника Музей устроил ряд мероприятий, среди которых публичные беседы, лекции и интеллектуальные игры.

Rusimp.su Выставочный зал Музея Русского импрессионизма

Идея создания музея появилась у коллекционера Бориса Минца еще в 2012 году. Впервые как единое собрание полотна были представлены в аукционном доме MacDougall’s весной 2014 года, после чего объехали много городов и стран. В 2015 году МРИ вошел в состав Международного совета музеев ICOM.

Сейчас основную экспозицию Музея русского импрессионизма составляют картины таких выдающихся российских художников, как Константин Коровин, Валентин Серов, Станислав Жуковский, Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Пётр Кончаловский и Александр Герасимов. Своей целью сотрудники Музея ставят популяризацию русского искусства как на территории нашей страны, так и за ее пределами.

Коллекция Музея русского импрессионизма Николай Богданов-Бельский. Лето. 1911

Директор МРИ Юлия Петрова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, какие изменения произошли за первый год жизни Музея:

«За год Музей русского импрессионизма очень изменился. Появилась мультимедиа-зона, мобильное приложение дополнилось видеогидом, открылся сувенирный магазин. Подготовлен ряд тематических экскурсий, на постоянной основе запущены необычные мастер-классы. В музее прошли спектакли, концерты, лекции блестящих специалистов, занятия для детей и взрослых, в том числе инклюзивные мероприятия. Почти в два раза вырос штат музея — это тоже следствие большого числа идей и планов, которые хочется реализовать в музейных стенах. За год мы сменили четыре временные экспозиции, наша собственная коллекция побывала на гастролях в Болгарии, региональная программа «Картина в библиотеке» посетила Великий Новгород, Уфу и Смоленск».