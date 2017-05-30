Санкт-Петербург, 30 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 17 мая министром-председателем князем Львовым разослана губернским комиссарам циркулярная телеграмма. Он пишет, что в министерство внутренних дел поступает ряд сведений о случаях разгрома имущества, устранения от должностей управляющих фабриками и заводами, самовольном обложении населения налогами, возбуждения одной части населения против другой на почве классовой розни. Далее министр предлагает принять самые решительные меры к ликвидации указанных явлений.

Группа рабочих у ворот Путиловского завода

Министр юстиции Переверзев сделал телеграфное распоряжение старшим нотариусам о приостановке сделок на землю, впредь до особого распоряжения.

Совет рабочих и солдатских депутатов г. Кронштадта постановил большинством 210 голосов против 40 при 18 воздержавшихся взять в свои руки фактическую власть и управление г. Кронштадтом, объявить, что Кронштадт не признает Временного правительства, удалить и заменить своими представителями всех представителей власти и агентов Временного правительства. Для сношения с остальной Россией и Петербургом постановлено, минуя Временное правительство, обращаться непосредственно в Совет.

Кронштадт

Министр юстиции Переверзев, которому было сообщено постановление Кронштадтского Совета, поставил об этом в известность Временное правительство, затем, по поручению последнего, вошел через Петербургский Совет в переговоры с Кронштадтским Советом, предложив последнему отменить свое постановление и вступить с ним в переговоры.

В «Вестнике Временного правительства» опубликовано постановление правительства от 6 мая о временных военно-морских судах. Впредь до выработки правил судоустройства и судопроизводства по морскому ведомству устанавливаются выработанные в срочном порядке для немедленного рассмотрения уже возникших и возникающих судебных дел следующие правила: в Петербургском, Свеаборгском, Ревельском, Севастопольском и Владивостокском портах учреждаются временные военно-морские суды. По каждому делу состав суда образуется: из председательствующего (из постоянных судей и местного военно-морского суда), двух выборных судей (матросов или солдат) и шести присяжных заседателей (трех офицеров и трех матросов или солдат). Временному суду подсудны дела о воинских преступлениях и преступлениях по службе всех чинов флота и морского ведомства.

Дела общеуголовного характера, например, о краже, грабежах, убийствах и т. п., подлежат ведению общих судах. Временный суд при назначении наказаний руководствуется действующими законоположениями, применяя ко всем виновным наказания, установленные для офицеров в мирное время. Судьи и присяжные заседатели избираются советами депутатов соответствующих портов сроком на три месяца, в числе 24 человек, из которых должно быть 8 офицеров. Перед заседанием суда путем жребия избираются двое судей и двое запасных, а затем шесть присяжных заседателей. Каждая сторона может отвести без указания причин по одному присяжному. Судопроизводство совершается по правилам устава уголовного судопроизводства для судов с участием присяжных заседателей, но присяжные заседатели, при решении вопроса о виновности или невиновности подсудимого, дают ответы путем тайной подачи голосов. При равенстве голосов дело решается в пользу подсудимого. Приговоры подлежат обжалованию в кассационном порядке в главный военно-морской суд.

В Кронштадте Исполком Совета постановил всех пьяных объявить врагами революции. Имущество лиц, замеченных в продаже спиртных и вообще опьяняющих напитков, подлежит немедленной конфискации. Уличенные в пьянстве немедленно отправляются на фронт.

Между Центральным Комитетом Севастопольского Совета депутатов армии, флота и рабочих и командующим флотом адмиралом Колчаком произошел конфликт. ЦК арестовал старшего помощника капитана над портом генерал-майора Петрова, обвиняя его в содействии поставщику порта Дикенштейну, спекулировавшему кожами. Колчак потребовал освобождения Петрова, но ЦК не исполнил требования. Адмирал Колчак телеграфировал председателю министров Львову, военноморскому министру Керенскому и Верховному главнокомандующему о распоряжении ЦК и о своем решении выйти в отставку. И ответ на эту телеграмму Временное правительство послало две телеграммы: одну — в Севастополь об освобождении Петрова из-под ареста, другую — Колчаку с предложением не принимать никаких решений до рассмотрения инцидента уполномоченным правительства. Временное правительство получило телеграмму от Керенского о том, что он виделся в Одессе с адмиралом Колчаком и вместе с ним выехал в Севастополь для улаживания инцидента. По сообщению «Русского слова» от 18 мая, инцидент уже ликвидирован, и Колчак остался на своем посту.

17 мая Финансовая комиссия Исполкома Петроградского Совета высказалась против того, чтобы Совет обратился за средствами к Временному правительству. Решено обратиться к населению с воззваниями войти в соглашение с партийными организациями, чтобы они отчисляли известный процент с устраиваемых концертов, митингов и пр. Избрана комиссия для выработки проекта самообложения среди рабочих и солдат.

На заседании съезда делегатов фронта рядовой царскосельского гарнизона Белянский сделал сообщение о надзоре за Николаем Романовым и его семьей в Царскосельском дворце. По его словам, надзор за бывшим царем в последнее время значительно ослаблен. Николаю Романову разрешается гулять два раза в день по часу, причем караульные офицеры и солдаты, сопровождающие его на прогулке, идут на 20 саженях от него, а не вместе с ним, как это необходимо в целях более строгого надзора. Далее рядовой Белянский сообщил, что у бывшего царя опять образовался склад вин, несмотря на то, что полковой комитет царскосельского гарнизона распорядился вылить 30 ведер вина и шампанского в канаву. Под влиянием этого сообщения часть делегатов высказалась за принятие резолюции о заключении Николая Романова в Петропавловскую крепость.

Петропавловская крепость

Другие предложили выслушать объяснения представителей Исполнительного Комитета Совета. Член Исполнительного Комитета Добраницкий изложил соображения, по которым признано было целесообразным оставить Николая Романова в Царскосельском дворце под бдительной охраной местного гарнизона. Совещание, однако, приняло резолюцию, в которой постановило требовать от предстоящего Всероссийского съезда Советов заключения Николая Романова в Петропавловскую крепость. Резолюция принята при большом числе воздержавшихся, из которых некоторые заявили, что, не имея полномочий своих частей, они не считают себя вправе судить бывшего царя и настаивать на его переводе в крепость.

В конце заседания совещание приняло резолюцию протеста против казни Адлера.

В связи с заявлениями, сделанными на совещании помощником военного министра полковником Якубовичем, и протестом против этих заявлений представителя рабочих Донецкого бассейна, указавшего, что требования рабочих, предъявленные промышленникам, вполне справедливы и законны, и что обвинения, высказанные по адресу рабочих Якубовичем, несправедливы, совещание горячо приветствовало рабочих Донецкого бассейна и всей России и высказало пожелание, чтобы между солдатами и рабочими всегда была братская связь и полное единение. Затем совещание признало желательным обратиться к крестьянству с призывом усиленно подвозить хлеб к станциям и пристаням. После заключительной речи поручика Брауде, призывавшего делегатов фронта к единению во имя закрепления добытой свободы, фронтовое совещание было объявлено закрытым.

Состоялось делегатское собрание совета старост служащих фабрик и заводов Петербурга, на котором присутствовали представители почти 170 предприятий, а также делегаты министерства труда и профсоюза служащих. Из обмена мнений выяснилось, что 130 предприятий требуют поддержки предъявленных ими требований путем забастовки. Собрание постановило — и это постановление было поддержано представителями министерства труда — ультимативно подтвердить нижеследующие требования:

«1) установление права женщин-служащих на прожиточный минимум наравне с мужчинами, в 150 руб. в месяц; 2) продолжительность рабочего дня определяется для всех предприятий в 6 часов; 3) собрание не допускает никаких уступок в отношении правового положения женщин».

Ультиматум представляется Обществу фабрикантов и заводчиков, а срок его истекает в 12 часов дня 20 мая.

Пермские пушечные заводы. Электростанция (по центру). 1916

«Известия» пишут про ситуацию с промышленностью:

«Добившись во время революции колоссального повышения цен, г.г. промышленники сознательно дезорганизуют производство. Прекращен всякий ремонт машин, не производится укреплений в шахтах, утаиваются запасы угля и кокса, допускается затопление копей. Рабочая делегация Донбасса представила ряд фактов, подтверждающих все вышесказанное…»

В Лукьянове (Нижегородской губерния) Исполком Совета передал крестьянам лошадей и орудия, принадлежащие женскому монастырю, и запретил вырубку деревьев в казенных лесах.

На 20-тысячном митинге Трубочного завода (Васильевский остров) выступил Ленин с речью, разоблачающей соглашательство с буржуазией меньшевиков и эсеров, а также выдвигающей программу большевиков по основным вопросам. Собравшиеся рабочие поддержали выступление и в конце пронесли Ленина до его автомобиля на руках.

Керенский в Одессе на митинге сказал:

«Русская революционная власть отбросила аннексионные лозунги. Попробуйте это сделать в других странах: вы увидите, что так легко, как мы отделались от Милюкова, вам это там не удастся, ибо за ним там стоят определенные общественные силы… В Германии империалисты усилились. Ослабляя наш фронт, мы даем возможность немцам обратиться к союзникам, разжигаем этим аппетиты германских империалистов… Говорить этим классам о лозунге «без аннексий» смешно… Но быть смешным в глазах всего мира — это невыносимо для государства».