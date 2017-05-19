Черкесск, 19 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия

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Бытовало мнение, что менее активно распространяются экстремистские и террористические идеи в Карачаево-Черкесии. Однако все чаще регион будоражат известия о том, что уже не один молодой человек выехал за пределы России для участия в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. И если раньше эта информация подтверждалась лишь сообщениями, передаваемыми друг другу местными жителями, о том, что-то в одной семье, то в другой пропал сын, выехавший якобы на заработки в Турцию или другие страны зарубежья, то в последнее время эту информацию все чаще стали подтверждать правоохранительные ведомства.

Так, на днях Следственный комитет по региону опубликовал список лиц, которые разыскиваются по подозрению в совершении преступлений террористического характера. Среди них Мухаммат Чотчаев, Мовсур Сельмурзаев, Муслим Сельмурзаев и Артур Газимагомедов. Все они в разное время выехали за пределы России для участия в НВФ, обучались в учебных лагерях. Следственным органам известно, например, что Газимагомедов обучался навыкам физической, тактической, боевой подготовки, правилам обращения с огнестрельным оружием и взрывными устройствами в учебном лагере боевиков «Муаскар Сабри», расположенном в непосредственной близости к города Табка.

Муслим Сельмурзаев и Мовсур Сельмурзаев проходили обучение в лагере боевиков «Адам Муаскар», расположенном в непосредственной близости к городу Атма, а потом приняли активное участие в деятельности лагеря боевиков «Джараблюс» недалеко от сирийского селения Газиантеп. В этом лагере, являющемся структурным подразделением, входящим в состав международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стажировался также и Мухаммат Чотчаев.

По данным следствия, все четверо все еще продолжают участие в боевых действиях на территории Сирии. В отношении каждого из них возбуждено уголовно дело, подозреваемые объявлены в международный розыск.

Если в Карачаево-Черкесии сообщается в основном лишь о тех, кто воюет в террористических организациях за рубежом, то в других регионах Северного Кавказа не проходит недели, чтоб на сайтах правоохранительных ведомств не появилось информации о розыске тех, кто подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории не только Сирии, но и России. Сообщают правоохранители также и о возбужденных делах в отношении них, и о вынесенных уже приговорах по террористическим делам.

Дагестан

Так, за последние дни в Дагестане сообщалось о вынесении наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима в отношении Абдулгадыра Сулейманова, который сначала пособничал боевикам, помогая перевозить их на своей машине, снабжая продуктами питания, оружием, а потом принял участие в подготовке подрыва колонны правоохранителей на федеральной автодороге «Кавказ» в Карабудахкентском районе. В результате взрыва один полицейский погиб, еще двое были ранены.

В последних сообщениях Следственного комитета информируется о задержании двоих жителей Карабудахкентского района Азиза Джамалутдинова и Артура Бекболатова. Их подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании под руководством Магомеда Халимбекова.

Не гнушаются вербовщики при наборе новых рекрутов в свои террористические группировки и совсем молодыми людьми. Так, например, в Дагестане направлено в суд уголовное дело, фигуранту которого едва исполнилось 18 лет. Вступив в ноябре 2016 года в незаконное вооруженное формирование «Хасавюртовский сектор», действующее на территории города Хасавюрта и Хасавюртовского района республики, он перевозил на своем автомобиле участников НВФ и выполнял их поручения, в том числе хранил в своем доме боеприпасы и взрывные устройства. В бандгруппе обвиняемый пробыл всего месяц, но в случае подтверждения вины приговор по делу об экстремизме и терроризме может надолго лишить его свободы.

Регулярно приходят из Дагестана также сообщения об объявлении в розыск местных жителей, воюющих в Сирии. Так, по информации СКР, объявлены в розыск трое жителей города Каспийска, которые, исповедуя идеи исламского экстремизма, еще в 2014 году выехали в сирийский город Ракка и вступили в НВФ.

Двоих жителей Дербента Радика Таибова и Мурада Ибрагимова на днях объявили в розыск по подозрению в участии в боевых действиях против его правительственных сил на территории Сирии.

Глава Дагестана Рамазана Абдулатипова 17 мая заявил на пленарном заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Грозном о том, что в республике полностью побеждено террористическое бандподполье. И вот сегодня, 19 мая, из Дагестана пришло сообщение о том, что в селении Карамахи Буйнакского района были нейтрализованы четверо боевиков, в том числе главарь «кадарской» группировки.

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Чечня

В Чечне в конце апреля было направлено в суд уголовное дело, подсудимыми по которому проходили пятеро местных жителей Шамиль Аздамиров, Ризван Алиев, Ахмед Исаев, Ризван Солталиев и Росамбек Кариев. Все они, по версии следствия, входили в состав незаконного вооруженного формирования, которым руководил Шамиль Джанаралиев, спланировавший теракт на КПП-138 в Чечне 9 мая 2016 года. Джанаралиев совершил самоподрыв, а его соучастник Ахмед Иналов был ликвидирован на месте преступления. В результате атаки боевиков получили ранения шестеро силовиков.

По данным спецслужб, с начала 2017 года в Чечне предотвратили выезд за рубеж около 50 жителей республики, которые намеревались пополнить ряды боевиков. На Ближнем Востоке в настоящее время уже воюют в незаконных вооруженных формированиях около 500 выходцев из республики. Тех, кто хочет встать на путь террора, ищут в соцсетях. Вступая с ними в контакт, оперативники вычисляют и задерживают членов «спящих» ячеек.

По словам главы региона Рамзана Кадырова, за 1 квартал 2017 года в республике уничтожены 16 боевиков, в том числе два главаря бандргупп.

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Кадыров: с начала 2017 года в Чечне уничтожено 16 боевиков

Ингушетия

В Ингушетии в ночь на 12 мая произошло нападение на контрольно-заградительный пост полиции «Малгобекский», расположенный на границе Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Двое бандитов обстреляли сотрудников полиции в городе Малгобек. При нападении был ранен один из полицейских. В ходе боестолкновения оба нападавших были нейтрализованы. Один из них Магомед Бекбузаров находился в розыске за совершение нападения на силовиков 8 апреля 2017 года, во время которого погибли двое полицейских. Второй — активный участник бандподполья Адам Магомадов — уроженец города Грозный.

У боевиков был обнаружен целый арсенал: пусковая установка от РПГ, более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 мм, два автомата Калашникова калибра 5,45 мм, а также самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

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Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Комментируя это заявление исламистов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что «по своей глупости жертвами коварного плана и методов лжеидеологов становятся молодые люди, которые могли бы принести много пользы обществу».

«Я помню, ответственность за взрывы, которые происходили в разных местах, за всю эту грязь, ответственность на себя брал главарь террористов Салман Радуев. Это ему было необходимо для того, чтобы отчитаться за получаемые деньги из-за рубежа. Так же поступает и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил ингушский лидер.

По мнению Евкурова, только постоянное внимание к этой проблеме со стороны властей региона, известных богословов, советов старейшин и тейпов сможет уберечь молодежь от вовлечения в террористические и экстремистские организации.

Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарии 15 мая передано в суд уголовное дело в отношении жителя города Нальчика А. Махова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. По данным расследования, он выехал на Ближний Восток еще в 2014 году, прошел обучение в лагере боевиков и участвовал в военных действиях против правительственных войск. Сам обвиняемый вины своей не признал.

В республике с начала 2017 года возбуждено 15 уголовных дел в отношении местных жителей, принимающих участие в военных действиях в Сирии, объявлены в международный розыск 78 уроженцев Кабардино-Балкарии. По двум уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры.

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Бойцы Росгвардии уничтожили на Северном Кавказе 82 боевика

Северная Осетия

Достаточно спокойно, по сравнению с соседями по региону, в Северной Осетии. Информации об активности радикально настроенных лиц в 2017 году из республики не поступало. А вот, по данным правоохранителей, в 2016 году были возбуждены уголовные дела в отношении восьми жителей Моздокского района, которые подозреваются в участии в запрещенных вооруженных организациях, действующих на территории Сирии и Ирака.

Ставрополье

Два боевика были уничтожены 22 апреля 2017 года в Кочубеевском районе Ставропольского края. По данным НАК, эти бандиты планировали совершить убийства религиозных лидеров на Северном Кавказе. По данным комитета Ставропольского края по делам национальностей, на начало 2017 года известно о 150 жителях Ставропольского края, выехавших в Сирию для участия в боевых действиях. Большинство — студенты ставропольских вузов из северокавказских республик.

Как заявил губернатор края Владимир Владимиров, в целях предотвращения распространения терроризма и экстремизма среди мусульманской молодежи в селах восточных районов Ставропольского края созданы воспитательные группы, в которые входят имамы, представители национально-культурных организаций и главы поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Северо-Кавказском федеральном округе нарастает пропагандистская и вербовочная деятельность, разрастаются масштабы распространения идеологии терроризма, заявил на совещании по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма 19 апреля 2017 года в Ставрополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, единственно правильными методами противодействия распространению террористической идеологии является профилактическая работа, в которой должны активно помогать институты гражданского общества, молодежные и студенческие организации, средства массовой информации.

По данным Росгвардии, в осенне-зимнем периоде 2016−2017 годов на Северном Кавказе были уничтожены 82 участника бандподполья. Из них девять главарей. Были установлены еще 148 жителей региона, выехавших за пределы России и принимающих участие в боевых действиях на территории стран Ближнего Востока.

Непосредственно в субъектах округа было обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья. Обезврежено почти 50 самодельных взрывных устройств, изъяты 17 гранатометов и огнеметов и 753 выстрела к гранатометам, более 200 единиц стрелкового оружия, 243 гранаты, 76 мин, 290 снарядов, а также 46 тыс. боеприпасов различного калибра и 13,5 кг взрывчатых веществ.