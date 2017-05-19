Вашингтон, 19 мая, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Международная группа ученых, опираясь на данные, полученные с космического телескопа «Хаббл», обнаружила спутник, вращающийся вокруг третьей по величине карликовой планеты в поясе Койпера. Об этом говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

Jpl.nasa.gov Пояс Койпера

Астрономы проанализировали архивные фотографии планеты, открытой в 2007 году и названной 2007 OR10. На снимках, полученных в 2009 и 2010 годах, им удалось найти спутник этой карликовой планеты.

Луна у объекта 2007 OR10, пока также не имеющая названия, обладает достаточно внушительными размерами. Ее диаметр составляет 250−350 километров, что всего в 5−6 раз меньше чем диаметр самой карликовой планеты.

Существование спутника, по мнению ученых, объясняет низкую скорость вращения 2007 OR10. Карликовая планета совершает один оборот вокруг своей оси примерно за 45 часов. В то время, как остальные объекты пояса Койпера вращаются гораздо быстрее — за 20−24 часа. Столь низкую скорость вращения объясняется именно гравитационным взаимодействием со спутником.

Напомним, что объект 2007 OR10 был открыт в 2007 году и находится в поясе Койпера. Пояс Койпера — это область, находящаяся за орбитой Нептуна и состоящая из астероидов и различных малых тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.