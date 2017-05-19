Юнкер и Туск примут 25 мая президента Турции Эрдогана
Брюссель, 19 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск примут главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в бельгийской столице, сообщает Le Figaro.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган
С таким заявление выступил официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас, который отметил, что встреча состоится 25 мая в рамках саммита НАТО.
«Председатели Юнкер и Туск проведут двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом», — подчеркнул он.
Схинас также добавил, что в рамках саммита Юнкер и Туск по отдельности проведут встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, после чего примут нового президента Франции Эммануэля Макрона.