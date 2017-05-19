Москва, 19 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Каждый пятый житель России (19%) хотя бы раз отдыхал в Турции, каждый десятый — в Египте (12%). На третьем месте — Таиланд, отдохнуть в котором хотя бы раз получилось у 7% респондентов. Таков данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Cheap-trip.eu Пляж. Турция

На Кипре пришлось отдохнуть 4% жителей России, в Испании — 5%, на пляжах в Греции отдыхали 6%, в Арабских Эмиратах — 8% российских туристов.

В ближайший год отдохнуть в Турции, Египте и Таиланде собираются по 3% опрошенных. На Кипр, в Испанию, Грецию и Арабские Эмираты купаться и загорать планируют поехать в ближайший год 2% граждан РФ.

Ни разу не были на отдыхе в Турции 81% жителей России, в Египте — 88%. 96% опрошенных никогда не отдыхали на Кипре, в Испании и в Арабских Эмиратах, 94% не были на море в Греции.

Примечательно, что 68−70% и не собираются ехать на отдых в эти страны.

Опрос проведен 21−24 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция продлила на 30 дней безвизовый режим пребывания в стране граждан России. Теперь российские граждане могут находиться в Турции 90 дней без визы вместо 60 дней.

Напомним, Турция стала самым популярным направлением среди граждан РФ, которые решили отправиться на майские праздники за рубеж. Туристы из РФ также выбирали для отдыха Чехию, Италию, Францию, Грецию и Кипр.

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