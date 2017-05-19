Кито, 19 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Избранный президент Эквадора Ленин Морено в ходе встречи с представителями Ассоциации частных банков, состоявшейся 18 мая, пообещал, что будет поддерживать дальнейшую долларизацию экономики, сообщает El Economista.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долларизация

Морено в своем заявлении также настаивал на «необходимости того, чтобы частная финансовая система совершенствовала эффективное распределение ресурсов между вкладчиками и заемщиками, а также активно включалась в стратегии продуктивного экономического развития» в следующие четыре года его президентства.

Морено обязался поддерживать с представителями финансовой системы «постоянный контакт для оценки изменений, необходимых для защиты платежеспособности банков» и «содействовать большим вкладам в экономический рост».

Представители банковского сектора, в свою очередь, выразили «готовность увеличить направление ресурсов в ключевые сектора» экономики для «укрепления экономического восстановления страны».

«Мы будем работать по нескольким направлениям (…), чтобы помочь восстановить производство во всех областях частного сектора», — заявил исполнительный директор Ассоциации частных банков Хулио Хосе Прадо.

«Компромисс с банками достигнут. Теперь мы будем его придерживаться. Я думаю, что теперь у нас есть политическое решение для адекватной реализации данного диалога», — заявил он.

Напомним, Ленин Морено, представитель правящего альянса PAIS и приемник Рафаэля Корреа, был избран на пост президента страны в результате голосования во втором туре президентских выборов, прошедших 2 апреля. Инаугурация избранного президента состоится 24 мая, однако Морено уже успел составить кабинет министров и представить политическую и экономическую программу на четыре года правления.

Активное замещение долларом США в Эквадоре национальной валюты — эквадорского сукре — началось в 2000 году. Из латиноамериканских стран долларизацию своих экономик активно проводят Сальвадор и Панама.