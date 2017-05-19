Лондон, 19 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Данное высказывание последовало после того, как прокуратура Швеции объявила о прекращении уголовного преследования в отношении Ассанжа.

David G Silvers Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора

Напомним, Джулиан Ассанж в настоящее время пребывает в посольстве Эквадора в Великобритании, где он нашел убежище от правоохранительных органов Швеции, обвинивших его в изнасиловании.

По словам основателя WikiLeaks данное дело сфабриковано под давлением США в ответ на публикацию материалов, разоблачающих работу спецслужб Соединенных Штатов.

По утверждению Ассанжа, Швеция возбудила уголовное дело также под давлением Вашингтона, что является местью за его политическую деятельность.

Ассанж пребывает на территории посольства с 2012 года. Ранее он опасался экстрадиции в Швецию, которая, по его словам, передала бы его в руки США.