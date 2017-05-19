Ростов-на-Дону, 19 мая, 2017, 13:45 — ИА Регнум.

Таганрожцы, чью спокойную и размеренную жизнь в начале апреля нарушил взрыв бытового газа, по-прежнему ждут возможности вернуться в свои квартиры. Но срок окончания работ в доме перенесён. Если ранее объект планировалось восстановить к первому летнему месяцу, то теперь дата определена последними числами июня, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

ИА REGNUM Администрация Таганрога

Как уточнил сити-менеджер приморского города Андрей Лисицкий, запитать дом электроэнергией и запустить водоснабжение в квартиры трудностей не составит, а вот подключить к голубому топливу проблематично из-за многочисленных самоволок. Устранить нарушения газовики пообещали за свой счет.

«В первую очередь нарушения будут устраняться в тех квартирах, где есть маленькие дети и инвалиды. По срокам завершения аварийно-восстановительных работ: планируем конец июня. Чтобы жители даже третьего подъезда могли зайти в свои квартиры», — сказал Лисицкий.

Напомним, неделю назад техники после осмотра газовых сетей и оборудования вынесли вердикт: запускать голубое топливо в здание опасно. Так, в ходе проверки было выявлено около 50 нарушений. Только после их полного устранения можно будет подключить квартиры к газу.

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Пострадавший от взрыва дом в Таганроге полностью восстановят только к июню

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу же после взрыва территория дома №12\1 по улице Шаумяна была объявлена зоной ЧС. Трагедия унесла жизни двух человек, в том числе виновника произошедшего — одного из жильцов. Наибольший урон нанесён квартирам, расположенным в третьем подъезде.

Шесть таганрожцев лишились имущества полностью, 11 квартир разрушены частично. Пока жильцы нашли временный приют в пункте временного размещения, который организован в гостинице «Таганрог», а также у родных и близких.

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Ростовская область: Взрыв газа в Таганроге произошёл по вине жильца

На момент взрыва в доме находилось около 70 человек. Двоим жильцам понадобилась медицинская помощь, они были госпитализированы. Продолжается расследование уголовного дела по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

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