Будапешт, 19 мая, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Евросоюз вводит санкции в отношении Венгрии из-за попытки правительства страны закрыть университет Джорджа Сороса и отказа принимать мигрантов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны Виктора Орбана.

Heinrich-Böll-Stiftung Джордж Сорос

В МИД Венгрии также отметили, что недовольство Евросоюза вызвано отказом страны принимать мигрантов по квоте, как это делают все остальные члены союза, и закрытием университета Джорджа Сороса. Дипломаты подчеркнули, что страна не станет закрывать вуз, однако свою миграционную политику менять не будет.

Так, Европарламент принял 17 мая резолюцию в отношении Венгрии, которая фактически начинает процедуру наложения санкций на страну. В резолюции на сайте Европарламента говорится, что решение связано с «ухудшением власти закона и демократии» в Венгрии.

Власти Венгрии считают, что именно Сорос содействовал давлению на страну.

«В ходе недавнего голосования европейские парламентарии, по сути, опирались на «доклад Джорджа Сороса, и сейчас мы наблюдаем новые нападки представителей организаций, входящих в сеть Сороса», — сообщили в пресс-службе правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее в апреле президент Венгрии Янош Адер подписал закон о работе в стране иностранных университетов, согласно которому вузы, ведущие деятельность в Венгрии, но зарегистрированные вне Евросоюза, должны предлагать в своей стране такие же услуги, как и в Венгрии. Преподаватели же, имеющие иностранное гражданство, обязаны были получить разрешение на работу.

Одним из тех, кто должен был закрыться или скорректировать свою учебную программу, стал Центрально-Европейский университет, основанный спекулянтом Джорджем Соросом. Премьер-министр страны заявил в конце апреля, что университет Сороса закрыт не будет, однако в МИД страны потребовали выполнять закон.

Представитель ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопуло ранее заявил, что Еврокомиссия начнет процедуру устранения нарушений в отношении Польши и Венгрии, если они до конца июня не выполнят свои обязательства по приему и размещению беженцев в рамках согласованных странами ЕС квот.

Этим странам грозят разбирательство и штрафы.