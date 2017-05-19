Углич, Ярославская область, 19 мая, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Ярославской области глава Угличского района Анатолий Курицин поучаствовал в акции «На работу на велосипеде» и приехал в администрацию района на этом транспортном средстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в туристком информационном центре «Углич».

Visituglich.com Анатолий Курицын

Акция «На работу на велосипеде» проводится с 2014 года. Основная цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. В этом году в акции приняло участие около ста человек: сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы, турфирмы «Путник», гостиницы «Вознесенская», работники Угличского завода точного машиностроения, Угличский часовой завод, туристский информационный центр «Углич», администрация района.

134 города России стали участниками акции «На работу на велосипеде» из них 4 города Ярославской области: Ярославль, Углич, Рыбинск и Переславль — Залесский. Ярославль попал в 20-ку и занял 14 место по количеству участников. Рыбинcк — 40, Углич — 44, Переславль — Залесский — 46 место.

«Наша администрация каждый год принимает участие в акции, а глава у нас новый и для него это впервые. Он на себе ощутил, с какими проблемами сталкиваются велосипедисты в Угличе. Теперь он с большим знанием уделит внимание состоянию дорожного полотна и велодорожек, особенно на туристических маршрутах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Угличского района Егор Калашников.