Москва, 19 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Программа реновации, воплощенная в жизнь в спешке и в обход демократических процедур, может вызвать серьезное социальное напряжение и волну жестких протестов и волнений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил депутат Государственной думы (ЛДПР) Андрей Свинцов на пресс-конференции на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилья. 4 мая 2017

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Свинцов

«Сейчас, когда вопрос встает о реновации огромного жилого фонда, колоссального в истории мира, наверное, таких объемов реновации никогда не было, то вызывает опасение именно спешка. За благими намерениями, главное, не выплеснуть на улицу тех людей, которые потом превратятся в радикально настроенных граждан, которые будут по примеру Украины дестабилизировать обстановку не только в городе Москве, но и по стране в целом», — заявил Свинцов.

Депутат отметил, что в настоящее время и в прессе, и в интернете есть огромное количество заявлений именно от граждан, которые «фактически говорят, что возьмутся за ружье и костьми лягут» за собственное жилье. Иными словами, люди очень обеспокоены от отсутствия понятной информации и перспектив их личного жилья, находящегося у них в собственности. При этом граждане не всегда смогут грамотно провести оценку жилья в случае получения компенсации.

«Они понимают, что в рамках одного района это может быть не то, что они хотят — их могут переселить их и рядом с промзоной, рядом с железной дорогой, рядом с шоссе, и на первый этаж. Многие из них настроены крайне негативно. И действительно, это может превращаться… я не могу сказать, что в массовые волнения, но, по крайней мере, в очаги волнений и протестов достаточно жестких», — указал парламентарий.

Отдельную тревогу вызывает и объем выделяемых на реновацию средств — 3,5 трлн рублей. «Очень приличная цифра, которая тоже требует осмысления — а нужны ли эти деньги из бюджета? Мы прекрасно видим, как строятся новые кварталы и микрорайоны в том числе вместо промзон в Москве и Подмосковье, и там нет ни рубля бюджетных средств, это всё средства инвесторов, и огромное количество инвесторов готово эти средства инвестировать», — прокомментировал Свинцов.

Он отметил, что 19 мая в Госдуме принято решение о продлении внесения поправок к закону до начала июня, и «до следующей недели нужно детально доработать этот проект, чтобы он носил максимально защищающий наших граждан характер».

«Наша задача как депутатов Госдумы — и в законопроекте, и в последующей его реализации — мы не будем отвечать именно за реализацию, мы не правительство города Москвы, но мы будем стараться отвечать за контроль этой реализации — это задача у нас во главе угла», — заявил Свинцов.

При этом, по его мнению, при общей поддержке реновации ярых противников — единицы. По его словам, в целом жители осознают, что Москва — столица, должны быть хорошие проспекты, дороги и комфортные дома, «но нюансы этой реновации должны быть детально продуманы, и спешка, с которой это всё делается, раздражает и депутатов, и большинство жителей Москвы, которые (под реновацию) попадают».

«Любой протест, любой негатив, даже не касающийся политических аспектов, может переворачиваться в политическое русло и превращать (протестующих) в жестких оппозиционеров, которые забудут, с чего все начиналось, и будут негативно настроены в целом к власти. Вот этого мы должны избежать. Мы должны учесть самые важные и самые тонкие грани этого законопроекта и всей этой идеи», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что референдум — это хороший европейский опыт, который следует взять на вооружение московским властям, и выразил уверенность, что граждане в большинстве своем решение о реновации поддержат.

19 мая в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей». Участники рассказали о проведении референдума среди горожан по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Если власти одобрят проведение референдума, он состоится вместе с муниципальными выборами 10 сентября.