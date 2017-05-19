Вашингтон, 19 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Возросшая активность российских подлодок в Арктике и Атлантике, где проходят маршруты по транспортировке тяжелого вооружения из США европейским союзникам, беспокоят руководство альянса. В связи с этим обсуждается реорганизация военно-морского командования НАТО, сообщает журналист The Wall Street Journal Джулиан Барнс со ссылкой на сведения от представителей альянса.

Mil.ru Подводная лодка ВМФ России

В качестве варианта рассматривается возобновление работы военно-морского командования, характерного для периода холодной войны. Его целью будет воспрепятствование «возросшей активности российских подлодок в Арктике» и «защита атлантических маршрутов» при возможном конфликте.

Барнс отмечает, что в середине мая в Брюсселе состоялось совещание военных представителей стран НАТО, посвященное реорганизации структуры командования. Эксперты альянса заявляют о том, что российские подлодки способны все более активно действовать в арктическом и североатлантическом регионе, оставаясь при этом незамеченными.

Этот факт имеет значение на фоне планов по переброске вооружения из США в Европу, которое потребуется в ситуации конфликта с РФ. Тогда российские подлодки станут препятствием для защиты американских конвоев.

Американские специалисты в ходе совещания продемонстрировали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу варианты развития событий с участием российских подводников. Так, субмарины могут нарушить связь в глобальном масштабе, перерезав подводный кабель между Канадой и Исландией, или напасть на транспортное судно США.

Предполагается, что командующие НАТО предложат союзникам вложить средства в военную технику — разведывательную авиацию и корабли. Реорганизация военного командования, как ожидается, будет завершена к февралю 2018 года.