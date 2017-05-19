Москва, 19 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») настаивает на равноценности предоставляемого жилого помещения при реализации программы по реновации в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Собственников, пожелавших получить денежную компенсацию, ждут также выплаты за непроизведенный капремонт — в ряде случаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Безусловно, мы говорим о том, что понятие для собственника должно быть «равноценное жилое помещение», при этом с соблюдением принципа равнозначности по числу комнат по общей площади жилых помещений и по жилой площади этих помещений», — сказала Хованская.

Жители Москвы должны также иметь право на денежную компенсацию. Причем, по словам депутата, в ее состав будет включена не только рыночная стоимость жилого помещения, но и доля в праве на общее имущество, в частности на земельный участок.

«Я призываю всех москвичей озаботиться поставить на кадастровый учет эти земельные участки», — сказала Хованская.

Кроме того, предлагаемыми поправками ко второму чтению в законопроект о реновации, предлагается компенсация за непроизведенный ремонт жилого помещения.

«Если в доме не производился капитальный ремонт и существуют старые обязательства государства по проведению капитального ремонта, то появляется третья составляющая (в денежной компенсации) — это компенсация за непроизведенный ремонт. Я москвичей хочу успокоить, что компенсация будет вполне достойной для того, чтобы действительно соглашаться на такой вариант», — проинформировала глава комитета.

Госдума продлила срок приема поправок в законопроект о реновации жилья в Москве до 3 июня.

Отметим, что голосование жителей по включению их дома в программу по реновации проходит до 15 июня.

Депутаты всех фракций представили консолидированный блок поправок ко второму чтению законопроекта. В поправках, в частности, сказано, что пока в суде обсуждается решение о сносе, снести дом нельзя и что обжалованы могут быть любые решения — о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену. Право выбора, равнозначной будет замена, или равноценной, или будет денежная компенсация, или натуральная, — предоставлено жителям. Бизнесменам, владеющим в сносимых домах нежилыми помещениями, предоставляется только равноценное помещение.