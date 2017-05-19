Калининград, 19 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. "Немцы, помните о своих колониях»

Стоп-кадр «Вестей-Калининград» «Это просто прямой памятник нацизму — если знать контекст»

ГТРК «Калининград» провела журналистское расследование об одном из фактов «германизации» российского эксклава. Несколько дней назад неизвестный калининградец обновил довоенную табличку на объекте культурного наследия федерального значения — башне Врангеля. «Немцы, помните о своих колониях», — гласит надпись в переводе с немецкого.

«Такие слоганы были популярны в Германии в 30-х годах прошлого века, когда жители Третьего рейха имели реваншистские настроения по поводу возвращения земель, утраченных во время Первой мировой войны, — говорит в телесюжете журналист. — После Первой мировой немцы лишились колоний в Африке и в Тихом океане, потеряли территории в Европе. Мечтавшие о реванше нацисты с помощью таких памятных знаков призывали к возвращению потерянных территорий».

Директор Научно-производственного центра по охране памятников Калининградской области Кирилл Юганов заявил «Вестям-Калининград», что «не имеет отношения к покраске данного элемента».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в советские годы надпись была сбита, а сама доска закрашена белой краской. «Обновление» памятного знака совпало с приходом к башне Врангеля торговцев янтарём, которые вынуждены были сюда перебраться после распоряжения врио губернатора Антона Алиханова (много лет янтарные ряды располагались у музея янтаря, однако в прошлом году Алиханов заявил, что «мне надо, чтобы прекратилась эта янтарная порнография»).

Историк Владимир Шульгин считает, что «восстановление» доски — «наглядная демонстрация немецкой агентуры влияния». «В Калининградской области есть силы, которые могут спланировать эти пропагандистские операции, их не видит слепой и совсем бесчувственный человек», — сказал профессор.

Портал «Русский Запад», первым рассказавший о надписи, пишет: «Это, конечно, не свастика, но в переводе означает: «Немцы, помните о наших колониях». Это просто прямой памятник нацизму — если знать контекст».

Издание публикует памятник с аналогичной надписью, установленный в 1936 году в германском городе (сейчас это польский Вроцлав). «Это памятник колониальным войнам Германии, созданный в период Третьего рейха. По сути — замаскированный призыв вернуть себе колонии и начать новые войны. Что и было сделано спустя три года с началом Второй мировой войны», — итожит «Русский Запад».

Часы и ипотека врио губернатора

Портал «Новый Калининград» пишет о новом приобретении врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова — наручных часах швейцарской фирмы «Бланпен» предполагаемой стоимостью 750 тыс. рублей.

«Как обычно бывает с новыми часами, да и вообще любыми дорогими вещами, стремление продемонстрировать их окружающим настолько сильно, что подавляет волю владельца и его здравый смысл. Дорогой аксессуар как будто сам выпирал из-под рукава Алиханова, а его владелец весь день то посматривал на часы, то поправлял их, то прикрывал рукой — но затем вновь они оказывались на самом видном месте», — иронизирует издание.

«Швейцарские часы любимой марки российского президента Владимира Путина, Алиханов надел на публике впервые. Их ориентировочная стоимость — около 750 тыс рублей. Что довольно интересно для содержащего супругу с двумя детьми и выплачивающего ипотечный кредит чиновника, задекларировавшего в 2016 году доход в размере 2,61 млн рублей, — продолжает ресурс. — Есть, конечно, некая ненулевая вероятность, что Алиханов заказал на Алиэкспрессе китайскую копию часов за пару сотен рублей. Но это было бы как-то странно».

Gov39.ru Врио губернатора Калининградской области Алиханов с часами за 750 тыс. рублей

На минувшей неделе анализ декларации о доходах Алиханова сделал еженедельник «Страна Калининград».

«Нынешний врио губернатора области, полтора года назад переехавший на работу в Калининград, декларации у нас подает уже во второй раз. И особых перемен в его доходах не наблюдается, — пишет газета. — Доходы Алиханова за 2015 год — 2 млн 210 тыс. рублей, за 2016 год — 2 млн 614 тыс. рублей. Прибавка вышла за счет роста по служебной лестнице и использования недвижимого имущества. Последнее у Алиханова по сравнению с 2015-м также без перемен: те же три квартиры по 57,1, 85,8 и 101 кв. м в индивидуальной, долевой и совместной с женой собственности и автомобиль «Митцубиси Аутлендер». Не менее стабильна и супруга Алиханова, которая снова задекларировала годовой доход в ноль рублей и владение легковым автомобилем «Форд Мондео».

Блокада острова к ЧМ-2018

Микрорайон Октябрьский остров в Калининграде с десятками тысяч жителей оказался в транспортной изоляции из-за одновременной реконструкции сразу двух мостов. Заголовки статей отражают серьезность ситуации: «Все дороги в ад», «Темпы ремонта Деревянного моста возмутили главу региона», «Власти Калининграда обсудят с военными вопрос строительства понтонной переправы».

Ремонт моста идет в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу. Первый мост — Высокий — был закрыт на реконструкцию ещё в прошлом году, и сдадут его не раньше октября 2017 года. Деревянный мост закрыли неделю назад — до декабря.

По мнению депутата Калининградской областной думы Павла Фёдорова, за ситуацию на острове в советские времена можно было лишиться партбилета и должности.

«Я как производственник говорю: такие вещи недопустимы, — заявил депутат в эфире радиостанции «Балтик плюс». — И во время Советского Союза, первое — партбилет на стол, второе — заявление на увольнение. Или по статье сейчас уходят. Это довести до такого состояния, я специально заезжал на машине. Это неумение работать, неумение планомерно, планово работать, планировать свою работу. А если сами себя загнали в угол, эта проблема решается в течение двух-трех дней. Поставь два понтонных моста. Это надо губернатору пригласить зама командующего флота по тылу, сказать: чрезвычайная ситуация, 24 часа на развертывание. И все будут легковые заезжать, съезжать, я сам через это проходил».

Вначале власти Калининграда заявили, что установить понтонный мост на остров нереально. «Технически можно построить, но всё связано с объёмами финансирования. Прибрежная зона имеет очень мелкие глубины, возникает вопрос углубления, и это уже совершенно другие затраты, — заявил журналистам директор МУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов. — Кроме того, неудобные подходы с набережной к этому мосту для пешеходов тоже не делают проект привлекательным».

Однако после вмешательства в ситуацию врио губернатора Антона Алиханова мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что один понтонный мост всё-таки установят в ближайшее время.

Депутат и «стакан»

В суде продолжается слушание уголовного дела по факту вооруженного нападения на депутата Калининградской облдумы, издателя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова. На этой неделе суд вызвал главу администрации Светлогорского района Александра Ковальского, которого Рудников называет «заказчиком покушения».

На суде Ковальский имел статус свидетеля. «Появление в суде сити-менеджера Светлогорского района стало сюрпризом для потерпевшего, — пишет портал «Руград». — Журналист (Рудников) на протяжении всего процесса заявлял, что считает чиновника из Светлогорского района заказчиком преступления. Он считает, что во время допроса ему всё-таки удалось уличить главу администрации района «во лжи».

Дело в том, что по делу ещё одним свидетелем проходит некий Ренат Иминов, владевший автомобилем «Мерседес», на котором нападавшие передвигались по городу. По словам Рудникова, Ковальский сначала заявил суду, что не знаком с Иминовым, а потом, когда ему были предъявлены доказательства, «Ковальский признался, что соврал суду».

«Ковальский признался, что знаком с Иминовым много лет и даже предоставил дружку место под кафе на променаде в Светлогорске. С перепугу, видимо, Ковальский признался, что в день, когда в газете «Новые колёса» была опубликована статья «Свинья на променаде», четырежды разговаривал по телефону с Иминовым», — пишет Рудников на своей странице в «Фейсбуке».

В итоге депутат сделал на суде заявление о лжесвидетельстве Ковальского, потребовав от судьи Лилии Алиевой принять заявление и направить его по подследственности в СК РФ. Однако судья отказалась это сделать.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что статья «Свинья на променаде» повествует о планах семьи Ковальских построить в курорте Светлогорске 14-этажный апарт-отель, прозванный в народе «стаканом». Здание у самого побережья Балтийского моря планировал возвести «Калининградский торгово-строительный холдинг», в состав учредителя которой входила супруга Ковальского.

Депутат Рудников считает, что расправиться с ним могли люди Ковальского после серии критических статей о «стакане». После массового общественного протеста с подключением ОНФ прокуратура запретила строительство здания, поскольку оно будет располагается в первой горно-санитарной охранной зоне.