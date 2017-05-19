Вашингтон, 19 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. «Для самолета WC-135 Constant Phoenix, основной задачей которого является обнаружение радиоактивных частиц в атмосфере, это был плановый полет, — говорится в сообщении. — На момент перехвата он (самолет) находился в международном воздушном пространстве».

En.wikipedia.org Самолёт WC-135 Constant Phoenix

Военные США добавили, что информация о «непрофессиональных» действиях китайских пилотов была направлена в Пекин через соответствующие дипломатические каналы.

Пентагон в настоящее время проводит расследование «воздушного инцидента».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что самолет ВВС США WC-135 Constant Phoenix, оборудованный аппаратурой для замера воздуха, был перехвачен двумя китайскими истребителями Су-30 над Восточно-Китайским морем.

По данным источников, самолет ВВС США выполнял плановую миссию в международном воздушным пространстве.

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