Санкт-Петербург, 19 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Нынешний глава ОАО «Метрострой» Вадим Александров выдвинет на пост гендиректора компании своего сына Николая Александрова, являющегося в настоящее время его заместителем. Об этом сегодня, 19 мая, на встрече с журналистами сообщил сам руководитель «Метростроя», передает корреспондент ИА REGNUM.

Зинаида Серебрякова. Яблоня. 1900

По словам Вадима Александрова, выдвигать кандидатуру может любой акционер «Метростроя» с долей не менее 2%. Как сообщалось ранее, решаться этот вопрос будет на собрании акционеров 19 июня.

«Рекомендовал Николая Владимировича. Сколько работаю, все делаю для того, чтобы этот человек был достоин. Сдавали стадион («Зенит-Арена» — прим. ИА REGNUM): я там просто не могу — 170 ступенек вверх и вниз. А он там отработал от и до. Каждое утро там. Его все председатели комитетов знают, я их даже не знаю. Его уважают», — пояснил Вадим Александров.

«Это согласовано с руководством города», — отметил Александров и объяснил причины своего ухода с поста.

«Почему я планирую уходить? Уже не могу на прежнем уровне выполнять обязанности. Второе: в какой-то степени задачи, которые я перед собой ставил, я выполнил», — сказал он.

По поводу своей будущей должности в «Метрострое» Александров сказал, что не будет ни на что претендовать. «Что решат, на то и соглашусь. Будет гендиректор, и рядом буду я», — добавил он.

Напомним, как писало ИА REGNUM, 19 июня на внеочередном собрании акционеров будет принято решения о смене генерального директора «Метростроя».

Вадим Александров в январе 1991 года стал начальником управления строительства «Ленметрострой». С 1993 года и по настоящее время многократно избирается генеральным директором ОАО «Метрострой». При его участии с 1963 года по настоящее время введены в эксплуатацию 23 станции петербургского метро.

Его сын Николай Александров занял должность замдиректора «Метростроя» по экономике и финансам в 2006 году. Владеет 24,15% акций этой компании. Также является руководителем обособленного подразделения ОАО «Метрострой» «Управление по эксплуатации Комплекса защитных сооружений» Санкт-Петербурга от наводнений. Как и отец, носит звание «Почетный строитель России».

Напомним, что в 2016 году контролируемый Николаем Александровым банк «Невастройинвест» оказался в центре скандала. В апреле прошлого года Следственный комитет провел обыски в офисах «Невастройинвеста». Поводом для проверки, по одной из версий, стало подозрение в выводе за границу средств, полученных через этот банк «Метростроем» по госконтрактам.

Среди клиентов «Невастройинвеста» оказалось большое количество фирм, работающих на «Метрострое», и их банковское обслуживание контролировал Николай Александров. В марте 2017 года получил контрольный пакет акций банка «Невастройинвест» — приобрел 47% акций банка, увеличив свою долю до 72%.